Trabzonspor'da gözler yabancı kuralında

KARAR DEĞİŞMEZSE TRANSFER PLANLAMASI DEĞİŞECEK

Koita ile Hamsik transferlerini de resmiyete döküp daha sonra sol bek, stoper, sağ kanat ve santrafor mevkilerine takviye yapmayı planlayan Karadeniz ekibi, bu mevkiler için yabancı kuralı kararına göre yerli ya da yabancı isimlere yönelecek. 2021-22 sezonuna yönelik 8+6 yabancı kuralı kararı değişmez ise bordo-mavililer özellikle stoper ve sol bek için rotasını yerli isimlere çevirecek. Karar değişir ve yabancı kuralı esnetilirse, Trabzonspor bu kez söz konusu mevkiler için yine gündemindeki yabancı isimler üzerine yoğunlaşacak.