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Giriş Tarihi: 8.6.2021 11:37 Son Güncelleme: 8.6.2021 11:44

'da gözler yabancı kuralında

DHA
Trabzonspor'da gözler yabancı kuralında

ve transferlerinin ardından Koita ile ’i de kadrosuna katmaya hazırlanan , özellikle sol bek ve stoper bölgeleri için ’nun nihai yabancı kuralı kararını bekliyor. Bordo-mavililer, bu mevkiler için karara göre yerli ya da yabancı isimlere yönelecek.

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına erkenden başlayan ve bu doğrultuda ve 'yu kadrosuna katan , ile sözleşmesi bittikten sonra takıma katılması beklenen Koita ve prensip anlaşmasına varılan 'e de imza attırmak için geri sayıma geçti. Bu iki ismin de takıma katılmalarıyla yabancı oyuncu sayısı 12'ye yükselecek olan bordo-mavililer, TFF'nin 8+6 olarak açıkladığı ancak kulüplerin 1 yıl daha ertelenmesini talep ettiği yabancı kuralının nihai karara bağlanmasını bekleyecek.

KARAR DEĞİŞMEZSE TRANSFER PLANLAMASI DEĞİŞECEK
Koita ile Hamsik transferlerini de resmiyete döküp daha sonra sol bek, stoper, sağ kanat ve santrafor mevkilerine takviye yapmayı planlayan Karadeniz ekibi, bu mevkiler için yabancı kuralı kararına göre yerli ya da yabancı isimlere yönelecek. 2021-22 sezonuna yönelik 8+6 yabancı kuralı kararı değişmez ise bordo-mavililer özellikle stoper ve sol bek için rotasını yerli isimlere çevirecek. Karar değişir ve yabancı kuralı esnetilirse, Trabzonspor bu kez söz konusu mevkiler için yine gündemindeki yabancı isimler üzerine yoğunlaşacak.

DIABATE KULÜP ARIYOR
Bu arada, yabancı kontenjanı konusunda temkinli hareket eden Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen 'den de kendisine kulüp bulması istendi. Bordo-mavililerin geride kalan sezonda kadrosuna kattığı ve sezonu 'de kiralık olarak tamamlayan 25 yaşındaki Malili kanat oyuncusunun da kulüp arayışında olduğu kaydedildi. Geride kalan sezonu 3 gol ve 3 asistle tamamlayan Diabate'nin Trabzonspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Trabzonspor'da gözler yabancı kuralında
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