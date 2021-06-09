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Giriş Tarihi: 9.6.2021 20:48

A Milli Takım 'da!

AA
A Milli Takım İtalya'da!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında 11 Haziran Cuma günü ile karşılaşacak , başkent 'ya geldi.

Kamp çalışmalarını sürdürdüğü 'daki Paderborn Havalimanı'ndan hareket eden A Milli Takımımız, 'daki Leonardo da Vinci Havalimanı'na ulaştı.

Kafileyi havalimanında, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Milli takım, geniş güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılıp, konaklayacağı A. Roma Lifestyle Otel'e geldi. Ay-yıldızlı ekibin otele gelişini az sayıda Türk taraftar da takip etti.

Otel etrafında alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekerken, bir polis helikopteri de milli takımın gelişi sırasında otel çevresinde tur attı.

Ay-yıldızlı ekibi otele girişi sırasında, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan karşıladı.

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A Milli Takım İtalya'da!
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