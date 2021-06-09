A Milli Takım'a özel anons! THY'den büyük jest

Kamp çalışmalarını sürdürdüğü Almanya'daki Paderborn Havalimanı'ndan hareket eden ay-yıldızlı ekip, Roma'daki Leonardo da Vinci Havalimanı'na ulaştı. Yolculuk esnasında ise A Milli Takımımıza özel bir jest yapıldı. Türk Hava Yolları ile seyehat eden ay-yıldızlılar için özel bir anons yapıldı.
Uçağın Kaptan Pilotu Akın Deniz, Milli Takıma inançlarını kaybetmemeleri gerektiğini hatırlatarak, "Değerli milli takımımız, kaptan pilotunuz konuşuyor. Size yolculuğumuz ile ilgili bazı bilgiler vermek isterim.Şampiyonluğa giden bu rotada uçağımızdaki 84 milyon yolcumuz ile heyecanın doruklarında seyrediyoruz. Havamız gayet Güneş'li ve adrenalini yüksek 90 dakikalara hazırız.Yolculuğumuzda türbülanslar da olabilir, bu pozisyonlarda lütfen kendinize inancınızı kaybetmeyiniz. Varış yerimiz olan wembley stadyumu'na 11 Temmuz günü saat 21:00'da ulaşmış olacağız.Desteğe ihtiyacınız olduğunda elinizi kalbinize götürerek bize ulaşabilirsiniz. Türk Hava Yolları ailesi olarak sizinle aynı formayı giymekten, ay-yıldızlı bayrağımızı birlikte taşımaktan gurur duyuyoruz.Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.
THY'den Milli Takıma özel jest | Video
Kafileyi havalimanında, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.
Milli takım, geniş güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılıp, konaklayacağı otele geldi. Ay-yıldızlı ekibin otele gelişini az sayıda Türk taraftar da takip etti.
Otel etrafında alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekerken, bir polis helikopteri de milli takımın gelişi sırasında otel çevresinde tur attı.
Ay-yıldızlı ekibi otele girişi sırasında, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan karşıladı.