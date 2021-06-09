Beşiktaş’tan Sergen Yalçın’a 15 milyon TL!

Siyah-beyazlı kulüp ile Sergen Yalçın arasındaki ikinci buluşma gerçekleşti. Sezonu çifte kupayla kapatan Kartal’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, dün asbaşkan Kocadağ ile Çeşme’de bir araya geldi. Taraflar hem takımı hem de sözleşme detaylarını görüştü. Beşiktaş’ın yeni teklifi sezon başına 15 milyon TL oldu
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yürütülen sözleşme görüşmelerinde yeni bir aşamaya geçildi. Siyah-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcıyla İzmir'de ikinci kez buluştu. Asbaşkan Emre Kocadağ ile Yalçın'ın zirvesinde, sözleşme detaylarının yanı sıra gelecek sezonun kadro planlaması masaya yatırıldı. 1 yıllıkmukavele konusundahemfikir olunurken, daha önce yapılan 10 milyon TL'lik teklif, Sergen Hoca'nın düşündüğü rakam karşısında revize edildi ve 15 milyon TL'ye çıkarıldı. Net maaşın dışında şampiyonlukbonusu başta olmak üzere ekstrabaşarı maddeleri de öneriye dahil edildi.
MİNİMUM 7 TAKVİYE İSTEDİ
48 yaşındaki teknik adam, transfer süreçlerindedaha etkin iş birliği isterken,kendi scout ekibiyle birliktebizzat sürecin içerisindeyer almayı talep etti. İç transferde Ghezzal, Rosier, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Güven Yalçın'ın kadroda tutulması gerektiğini bildiren başarılı çalıştırıcı, dış transferde ise sağ bek, iki stoper, orta saha, sol kanat ve iki santrfor olmak üzere minimum 7 takviye istedi. Yalçın ile ilerleyen günlerde bir görüşme daha yapılması ve en geç gelecek hafta imzaların atılması bekleniyor.
DİEGO COSTA KARTAL'AYEŞİL IŞIKYAKTI!
Beşiktaş'ta Diego Costa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilya asıllı İspanyol forvetin menajeri Pedro Santos, konuyla ilgili olarak "Beşiktaşlı yöneticiler, resmi teklif yapacaklarını söylediler. Oyuncum Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı için siyah-beyazlı formayı giymek istiyor. Derdi kesinlikle para değil. Öyle olsa Arap ülkelerine giderdi. Adana Demirspor'dan teklif aldık. Ara transferde Trabzon, geçen yıl da F.Bahçe teklifte bulunmuştu. Ancak şu anda tek görüştüğümüz kulüp Beşiktaş" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki Costa'nın ilk temasta 3.5 milyon Euro net maaş ve 2 milyon Euro'ya yakın imza parası istediği öğrenildi.
ABOUBAKAR YUVADAN UÇTU
Beşiktaş'la sözleşme konusunda anlaşamayan Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer oldu. Sakatlığı nedeniyle sezonun son haftalarında oynayamayan 29 yaşındaki forvet, Kartal'dan 2.5 milyon Euro maaş, 3 yıllık sözleşme ve sakatlık maddesinin çıkarılmasını istemişti. Siyah-beyazlılar da en son 1+1 yıl ve 1.8 milyon Euro ile sakatlık maddesinin olacağını bildirmişti. Bunun üzerine menajeriyle görüşen Aboubakar, Suudi Arabistan'dan gelen 6 milyon Euro garanti ücretlik teklife 'Evet' dedi.
ÇEBİ, KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI'NI BIRAKIYOR
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, görevini bırakmaya hazırlanıyor. 5 Şubat tarihinde Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in yerine göreve gelen Beşiktaş Başkanı Çebi, bu kararını Kulüpler Birliği toplantısında başkanlara açıkladı. Ahmet Nur Çebi, yaptığı konuşmada, "28 Haziran'da genelkurul yapacağım. Çok yoruldum. Bunedenle başkanlığı bırakmak arzusundayım.Bunu bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 4.5 aydır Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini yürüten Çebi'nin yerine kimin aday olacağı ise merak konusu.