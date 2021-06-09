Cam Tavanlar 1. bölüm izle! Leyla ile Cem arasındaki savaşın galibi kim olacak?

Cam Tavanlar dizisi 1. Bölümüyle Show TV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin 1. Bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Cam Tavanlar 1. bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
Show TV ile Cam Tavanlar 1. Bölüm izleme linki ve diğer tüm detaylar şöyle;
Aşağıda yer alan link ile Cam Tavanlar dizisi ilk bölümün tamamını izleyebilirsiniz…
Kadınların merdivenleri tek tek tırmandığı, erkeklerin ise asansörle dümdüz yukarı çıktığı bir dünyadayız. Bu dünyanın tam ortasında, azimli, çalışkan, güçlü bir kadın; Leyla… Dişiyle tırnağıyla kurduğu restoran zincirinin CEO'su… Erkekler dünyasında bir kadın olarak varlığını korumaya çalışan Leyla, restoranda ansızın patlak veren bir yangının sonuçlarıyla mücadele etmeye başlıyor fakat devasa bir problemin adım adım yaklaştığından henüz habersiz…
Leyla ve başarılı bir yönetici olan Cem Kumcu'nun yollarının kesişmesi, ikili arasında kolay kolay sönmeyecek bir yangın başlatıyor. Alevler yükseldikçe mücadele, rekabet, çekişme ve aşk harlanacak; ikili kendilerini büyük bir savaşın içinde bulacak. Bakalım bu savaşın bir galibi olacak mı?