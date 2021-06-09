Çavuşoğlu 36 kişilik yeni yönetimiyle Başkanlığa seçildi

Kongreye tek başkan adayı olarak katılan Hasan Çavuşoğlu konuşmasında şunları söyledi: Süper Lig'de mücadele eden Türkiye'nin tek ilçe takımıyız. İlk 10 haftaya kadar liderliğimizi sürdürdük. Avrupa'ya kadar sesimizi duyurduk. Büyük kulüplere futbolcu verdik. Hatta milli takıma, Avrupa'ya futbolcu yetiştirdik. Hatta antrenör ve teknik adamlarımız büyük takımlarda görev aldı. Bununla gurur duyuyoruz. Alanyaspor'a desteklerini esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valimiz Ersin Yazıcı, Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel, Alanya Kaymakamımız Dr. Fatih Ürkmezer, Oba Stadyumu'nu bize en iyi şekilde hazırlayan Alanya Belediye Spor Müdürü Levent Uğur, Alanyaspor'umuza sponsor olan değerli iş adamlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Süper Lig'de büyük takımlarla mücadele ettik. Alanya'da vatandaşlarımız pandemi öncesi büyük takımları izleme şansı buldu. İnşallah 36 kişilik yeni yönetimde değerli büyüğüm Oktay Cebeci ve çok sevdiğim kader arkadaşım Ahmet Paşaoğlu bu sezon bizimle beraber görev yapacak. Yeni yönetim kurulunun Alanya halkına ve bizlere hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



YÜCEL: ALANYASPOR İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ

Alanyaspor kongresinde konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, "Alanyaspor için her şeyi yapmayı hazırız. Alanyaspor bizim kırmızı çizgimiz. Alanyaspor'a tüm Alanya'da yaşayan vatandaşlarımız da katkıda bulunacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Alanyaspor'a

seçilecek yeni yönetim kurulu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

ÜRKMEZER: ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ise, "Alanyasporun başarısı için elimizden gelen gayreti ve yardımı yapacağız. Burada Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ve yönetimini candan kutluyorum. Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirdiler. Biz de Alanya Kaymakamlığı olarak

Alanyaspor için elimizi taşın altına koyacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Alanyaspor'a yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İŞTE ALANYASPOR YÖNETİMİ



Alanyaspor Kulüp Başkanı: Hasan Çavuşoğlu

ASİL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Ahmet Paşaoğlu, Ahmet Pehlivan, Ahmet Saz, Ahmet Söylemez, Ahmet Tuncer, Ali Baki Boz, Bilal Gömeç, Cuma Bozkurt, Cuma Kadıoğlu, Dilaver Çekiç, Enver Vural, Eray Erdem, Fahri Gürses, Fatih Göçmenoğulları, Fatih Kurşun, Fazlı Ciğerli, Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Girenes, Hüseyin

Gümrükçüler, Hüseyin Karaman, Kamil Köseoğlu, Mehmet Ali Işık, Mehmet Güler, Mehmet Has, Mehmet Kuş, Mehmet Uslu, Metin Kırbıyık, Mevlüt Görücü, Muhammet Çetin, Murat Kayacan, Muzaffer Barcın, Nazmi Yüksel, Nihat Tufan, Oktay Cebeci, Tolga Kavuklu ve Veysi Aladağ seçildiler.