EURO 2020 ne zaman, Türkiye’nin ilk maçı hangi gün? İşte UEFA Euro 2020 gruplar, fikstür ve tüm detayları

A Milli Futbol Takımımızın eleme grubunda başarılı maçlar çıkararak grup maçlarına yükseldiği UEFA Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile yapılacak olan maç için sayılı günler kala turnuvaya ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler UEFA Euro 2020 gruplar, fikstür bilgilerine erişmek isteyerek EURO 2020 ne zaman, ilk maç hangi gün? sorularına cevap aramaya devam ediyor.
UEFA 2020 ne zaman sorusunun cevabı ve gruplar, fikstür ile ilgili detaylar şöyle;
24 ülkenin milli takımın mücadele edeceği UEFA EURO 2020 grup maçları ev sahipliği bulunan 11 ülkenin belirlenen şehirlerindeki stadyumlarda oynanacak. Yarı final mücadeleleri 6-7 Temmuz tarihlerinde, final maçı ise 11 Temmuz 2021 günü Londra - İngiltere'de bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.
A Milli futbol takımımızın EURO 2020 A grubunda oynayacağı tüm maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.
A Grubunda yer alan A Milli futbol Takımımızın rakipleri ve maç programı şöyle;