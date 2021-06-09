EURO 2020 ne zaman, Türkiye’nin ilk maçı hangi gün? İşte UEFA Euro 2020 gruplar, fikstür ve tüm detayları

A Milli Futbol Takımımızın eleme grubunda başarılı maçlar çıkararak grup maçlarına yükseldiği UEFA Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile yapılacak olan maç için sayılı günler kala turnuvaya ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler UEFA Euro 2020 gruplar, fikstür bilgilerine erişmek isteyerek EURO 2020 ne zaman, ilk maç hangi gün? sorularına cevap aramaya devam ediyor.

EURO 2020 NE ZAMAN, TÜRKİYE'NİN İLK MAÇI HANGİ GÜN?

UEFA 2020 ne zaman sorusunun cevabı ve gruplar, fikstür ile ilgili detaylar şöyle;