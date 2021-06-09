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Giriş Tarihi: 9.6.2021 20:42 Son Güncelleme: 9.6.2021 20:42

, Türkiye’nin ilk maçı hangi gün? İşte gruplar, fikstür ve tüm detayları

EURO 2020 ne zaman, Türkiye’nin ilk maçı hangi gün? İşte UEFA Euro 2020 gruplar, fikstür ve tüm detayları

2020 için geri sayım sürüyor. A Milli Takımımızın elem grubunda gösterdiği başarıyla grup maçlarında oynama hakkı kazandığı turnuva ile ilgili gruplar, fikstür detayları ile ilgili bilgiler futbolseverler tarafından merak edilerek , ilk maç hangi gün? soruları üzerinden araştırılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Merak edilen EURO 2020 ne zaman, ilk maç hangi gün? sorularının yanıtları ve , fikstür detayları.

A Milli Futbol Takımımızın eleme grubunda başarılı maçlar çıkararak grup maçlarına yükseldiği 'nda İtalya ile yapılacak olan maç için sayılı günler kala turnuvaya ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler gruplar, fikstür bilgilerine erişmek isteyerek , ilk maç hangi gün? sorularına cevap aramaya devam ediyor.

EURO 2020 NE ZAMAN, TÜRKİYE'NİN İLK MAÇI HANGİ GÜN?

ne zaman sorusunun cevabı ve gruplar, fikstür ile ilgili detaylar şöyle;

  • Finali normal şartlarda 2020 yılı yazında yapılacak olan ancak corona virüs pandemisinin patlak vermesi nedeniyle 2021 yılına ertelenen (EURO 2020), bu yıl 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.



EURO 2020 NEREDE YAPILACAK?

24 ülkenin milli takımın mücadele edeceği UEFA EURO 2020 grup maçları ev sahipliği bulunan 11 ülkenin belirlenen şehirlerindeki stadyumlarda oynanacak. Yarı final mücadeleleri 6-7 Temmuz tarihlerinde, final maçı ise 11 Temmuz 2021 günü - 'de bulunan 'nda oynanacak.



EURO 2020 HANGİ KANALDA?

A Milli futbol takımımızın EURO 2020 A grubunda oynayacağı tüm maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.



TÜRKİYE'NİN GRUBU VE RAKİPLERİ

A Grubunda yer alan A Milli futbol Takımımızın rakipleri ve maç programı şöyle;

  • İtalya - 11 Haziran 2021 - 21.00 (Roma - İtalya)
  • Galler - 16 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü - Azerbaycan)
  • İsviçre - 20 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü - Azerbaycan)

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EURO 2020 ne zaman, Türkiye’nin ilk maçı hangi gün? İşte UEFA Euro 2020 gruplar, fikstür ve tüm detayları
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