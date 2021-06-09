Fatih Terim'den İtalya - Türkiye maçı yorumu! "Türkiye'nin başarısına şaşırmayacağım"

Terim, kendisi gibi Fiorentina ve Galatasaray'da çalışan meslektaşı ve İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin iyi bir iş çıkardığını ve dişli bir takım oluşturduğunu ifade ederken, açılış maçında karşılaşacak İtalya ve Türkiye'nin finalde de karşılaşması umudunu dile getirdi.

İtalya'da çalıştırdığı Milan ve Fiorentina'yı takip edip etmediği sorulan Terim, "Tabii ki. Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönmesinden dolayı mutluyum. Hakan Çalhanoğlu'nun dışında beğendiğim ve izlediğim çok oyuncu var. Inter'in olağanüstü performansını bir kenara koyarsak, bu sezon Serie A'nın en iyi takımı kırmızı-siyahlılardı. Fiorentina'nın geçirdiği sezon ve alt sıralarda bitirdiği için üzgünüm. Floransa ile halen çok güçlü bağlarım var. Mor menekşeler, umarım hak ettikleri yere Avrupa'ya en kısa zamanda dönerler." şeklinde konuştu.