Fransa maçı örnek olsun

MURAT ÖZBOSTAN sordu... LEVENT TÜZEMEN cevapladı...
Türkiye, EURO 2020'de cuma günüİtalya ile ilk maçına çıkacak. Bukarşılaşmada şansımız nedir?
Mancini şemsiye gibi açılıp kapanan bir İtalya Milli Takımı yarattı. İtalyanlar kompaktfutbol oynuyorlar. Rakipten kaptığıtoplarla çok çabuk hücuma çıkıyorlar. Bu anlayışla uzun süredir maç kaybetmiyorlar. Türk Milli Takımı, Hollanda ve Norveç maçlarını kazanırken İtalyanların şemsiye modelini uyguladı. Çok kaliteli bir kadromuz var, oyuncular birbirlerini çok iyi tanıyorlar ve neler yapabileceklerini de biliyorlar. Şenol Hoca, Konya'da Fransa'yı2-0 yendiğimiz maçtaki kompakt futbolunaynısını İtalya'ya karşı uygulamalı. Yani İtalyanlara geniş alan bırakmamalı, Burak ve Cengiz gibi hızlı hücuma çıkan silahlarımızla rakibi avlamalıyız. Ayrıca İtalyanlartemaslı oyunla rakibi öfkelendirmeyeözen gösteriyorlar. Biz bu tuzağa düşmeyipsakin kalmalıyız. Kompakt futbol anlayışımız İtalya'dan puan almamız için yeterlidir.
Peki sizin favoriniz kim?
Fransa favorim. Sürpriz olarak İtalya'yı ve Türkiye'yi görüyorum. Fransa'nın oturmuş bir kadrosu var. Ayrıca Real Madrid'de mükemmel bir sezon geçiren Benzema'nın geri dönmesi Fransa hücum hattına ciddi güç katacaktır.
SEÇİM SÜRECİ FATİH TERİM'E ZARAR VERDİ
Galatasaray'da seçim kulislerindenkulağınıza neler geliyor?
G.Saray'da sürekli Fatih Terim'in ön plana çıkarılması hocaya zarar veriyor. Terim, Galatasaray divan üyesi. Büyük ihtimalle seçimde oyunu atacak. Ben Terim'in Galatasaray'a karşı bir küskünlük yaşayacağını düşünmüyorum. BurakElmas ve Metin Öztürk, Terim ile devamedeceklerini söyleyerek oluşacak bir hocakrizinin önünü kestiler. Üstelik bu ikili, uzun süredir G.Saray'ı nasıl yönetecekleri konusunda planlarını yaptılar. Bu ikili, renk seçimine ko l kola giderek dostluk mesajı verdiler. Kaybetmeleri halinde projelerini kazanana vereceklerini söylemeleri de iyi bir G.Saraylı olduklarını belgeliyor.Y iğitŞardan'ın bir projesi olduğunu duymadım. Sadece kulübü pazarlayacağını söylüyor. 2006'da Chelsea'nin sahibi Abramovich, rahmetli Özhan Canaydın'a, G.Saray'ın yüzde 51 hakkını almak için 500 milyon dolar önermiş, Al i Sami Yen Stadı'nı sıfırdan yapacağını söylemiş ve Chelsea'den de 5-6 futbolcu göndereceğini dile getirmişti. O gün Canaydın, "İlkelerimiz ve gelenekler-i miz var. Kulübü satamayız" demişti. Şardan'ın kulübü pazarlama isteği camiada kabul görmez. EşrefHamamcıoğlu, İnan Kıraç'ın desteğiyle başkanlığa soyundu ve lise ağırlıklı oylara talip oldu ama Galatasaray'ı gelecek yıllara taşıyacak projeleri açıklamadı. Hamamcıoğlu'nun söylediği 3 şey var; 1-Bütçeyi ufaltacağız 2-Altyapıya önem vereceğiz. 3-Mecidiyeköy'deki binayı satacağız... O binanın da satılması zor çünkü üzerinde banka ipoteği var.
İMZA KUPA FİNALİ ÖNCESİ ATILMALIYDI
Beşiktaş-Sergen Yalçın görüşmelerisürüyor. Bu süreç uzamadımı? Bir yanlışlık var mıyaşananlarda?
Beşiktaş yönetimi, kupa finaline çıkmadan önce Sergen Yalçın'a imza attırmalıydı. Şampiyon olmuş bir hocayla görüşmelerin tıkanması beni çok şaşırtıyor. Birçok kulüp hoca arayışındayken en rahat camia Beşiktaş değil miydi? SergenYalçın'ın hâlâ imza atmaması gerçektençok ilginç. Sergen Yalçıniçin paradan çok Beşiktaş'ta görevyapmak önemlidir. Ama şampiyon olmuş bir hocanın da yönetim hakkını vermelidir. Nasıl Fatih Terim Galatasaraylıbir hocaysa, Sergen Yalçın daBeşiktaş'ın efsanesidir.
F.BAHÇE SİHİRBAZ ARAMAYI BIRAKMALI
G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin kağıtüzerinde hocaları yok...
Galatasaray ve Beşiktaş'ın aslında hocaları var. Fatih Terim ve Sergen Yalçın ile yola devam etmek futbol adına en doğru hamledir. Hoca arayışını sadece F.Bahçesürdürüyor. F.Bahçe yönetimi herhalde sihirbaz modeli bir teknik adam getirmeyi planlıyor. Bence Başkan Ali Koç, F.Bahçekimliğini benimseyecek bir yabancı hocabulmalı. Takım, kulübün ağırlığını taşıyacak,macera aramayacak bir isme teslim edilmeli.