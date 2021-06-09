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Giriş Tarihi: 9.6.2021

Fransa maçı örnek olsun

Fransa maçı örnek olsun

Güneş, Konya’da Fransa’yı 2-0 yendiğimiz maçtaki kompakt futbolun aynısını İtalya’ya karşı uygulamalı

MURAT ÖZBOSTAN sordu... LEVENT TÜZEMEN cevapladı...

Türkiye, EURO 2020'de cuma günü İtalya ile ilk maçına çıkacak. Bu karşılaşmada şansımız nedir?
Mancini şemsiye gibi açılıp kapanan bir İtalya Milli Takımı yarattı. İtalyanlar kompakt futbol oynuyorlar. Rakipten kaptığı toplarla çok çabuk hücuma çıkıyorlar. Bu anlayışla uzun süredir maç kaybetmiyorlar. , Hollanda ve Norveç maçlarını kazanırken İtalyanların şemsiye modelini uyguladı. Çok kaliteli bir kadromuz var, oyuncular birbirlerini çok iyi tanıyorlar ve neler yapabileceklerini de biliyorlar. Şenol Hoca, Konya'da Fransa'yı 2-0 yendiğimiz maçtaki kompakt futbolun aynısını İtalya'ya karşı uygulamalı. Yani İtalyanlara geniş alan bırakmamalı, Burak ve Cengiz gibi hızlı hücuma çıkan silahlarımızla rakibi avlamalıyız. Ayrıca İtalyanlar temaslı oyunla rakibi öfkelendirmeye özen gösteriyorlar. Biz bu tuzağa düşmeyip sakin kalmalıyız. Kompakt futbol anlayışımız İtalya'dan puan almamız için yeterlidir.

Peki sizin favoriniz kim?
Fransa favorim. Sürpriz olarak İtalya'yı ve Türkiye'yi görüyorum. Fransa'nın oturmuş bir kadrosu var. Ayrıca Real Madrid'de mükemmel bir sezon geçiren Benzema'nın geri dönmesi Fransa hücum hattına ciddi güç katacaktır.

SEÇİM SÜRECİ FATİH TERİM'E ZARAR VERDİ

'da seçim kulislerinden kulağınıza neler geliyor?
G.Saray'da sürekli Fatih Terim'in ön plana çıkarılması hocaya zarar veriyor. Terim, Galatasaray divan üyesi. Büyük ihtimalle seçimde oyunu atacak. Ben Terim'in Galatasaray'a karşı bir küskünlük yaşayacağını düşünmüyorum. Burak Elmas ve Metin Öztürk, Terim ile devam edeceklerini söyleyerek oluşacak bir hoca krizinin önünü kestiler. Üstelik bu ikili, uzun süredir G.Saray'ı nasıl yönetecekleri konusunda planlarını yaptılar. Bu ikili, renk seçimine ko l kola giderek dostluk mesajı verdiler. Kaybetmeleri halinde projelerini kazanana vereceklerini söylemeleri de iyi bir G.Saraylı olduklarını belgeliyor.Y iğit Şardan'ın bir projesi olduğunu duymadım. Sadece kulübü pazarlayacağını söylüyor. 2006'da Chelsea'nin sahibi Abramovich, rahmetli Özhan Canaydın'a, G.Saray'ın yüzde 51 hakkını almak için 500 milyon dolar önermiş, Al i Sami Yen Stadı'nı sıfırdan yapacağını söylemiş ve Chelsea'den de 5-6 futbolcu göndereceğini dile getirmişti. O gün Canaydın, "İlkelerimiz ve gelenekler-i miz var. Kulübü satamayız" demişti. Şardan'ın kulübü pazarlama isteği camiada kabul görmez. Eşref Hamamcıoğlu, İnan Kıraç'ın desteğiyle başkanlığa soyundu ve lise ağırlıklı oylara talip oldu ama Galatasaray'ı gelecek yıllara taşıyacak projeleri açıklamadı. Hamamcıoğlu'nun söylediği 3 şey var; 1-Bütçeyi ufaltacağız 2-Altyapıya önem vereceğiz. 3-Mecidiyeköy'deki binayı satacağız... O binanın da satılması zor çünkü üzerinde banka ipoteği var.

İMZA KUPA FİNALİ ÖNCESİ ATILMALIYDI

Beşiktaş-Sergen Yalçın görüşmeleri sürüyor. Bu süreç uzamadı mı? Bir yanlışlık var mı yaşananlarda?
Beşiktaş yönetimi, kupa finaline çıkmadan önce Sergen Yalçın'a imza attırmalıydı. Şampiyon olmuş bir hocayla görüşmelerin tıkanması beni çok şaşırtıyor. Birçok kulüp hoca arayışındayken en rahat camia Beşiktaş değil miydi? Sergen Yalçın'ın hâlâ imza atmaması gerçekten çok ilginç. Sergen Yalçın için paradan çok Beşiktaş'ta görev yapmak önemlidir. Ama şampiyon olmuş bir hocanın da yönetim hakkını vermelidir. Nasıl Fatih Terim Galatasaraylı bir hocaysa, Sergen Yalçın da Beşiktaş'ın efsanesidir.

F.BAHÇE SİHİRBAZ ARAMAYI BIRAKMALI

G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin kağıt üzerinde hocaları yok...
Galatasaray ve Beşiktaş'ın aslında hocaları var. Fatih Terim ve Sergen Yalçın ile yola devam etmek futbol adına en doğru hamledir. Hoca arayışını sadece F.Bahçe sürdürüyor. F.Bahçe yönetimi herhalde sihirbaz modeli bir teknik adam getirmeyi planlıyor. Bence Başkan Ali Koç, F.Bahçe kimliğini benimseyecek bir yabancı hoca bulmalı. Takım, kulübün ağırlığını taşıyacak, macera aramayacak bir isme teslim edilmeli.

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Fransa maçı örnek olsun
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