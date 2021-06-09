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Giriş Tarihi: 9.6.2021 15:33 Son Güncelleme: 9.6.2021 15:37

Galatasaray'dan başkan adaylarına duyuru! 500 bin TL...

AA
Galatasaray'dan başkan adaylarına duyuru! 500 bin TL...

, olağan seçimli genel kurulda yarışacak başkan adaylarının 500 bin lira bağışta bulunmaları halinde ve üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Kasım 2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı gereği, Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yarışacak başkan adayları, kulübümüze 500 bin lira bağışta bulunmaları karşılığında Galatasaray Televizyonu'nda ve üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceklerdir."

BAŞKAN ADAYI BURAK ELMAS'TAN TEPKİ GELDİ

Galatasaray'ın başkan adayların olan , alınan bu karara büyük tepki göstererek bir mesaj paylaştı. Elmas, "Seçildiğimiz taktirde, kadim Galatasaray değerlerini her fırsatta paraya tahvil eden, yakışıksız zihniyete son vermek ilk görevimizdir. Galatasaray'ın yönetici koltukları da, mecraları da satışa çıkarılamaz, populist söylemlere ve eylemlere alet edilemez. Bu vesile ile, seçim sonrası yeni yönetim tarafından, sadece amatör şube giderlerinde kullanılmak üzere, bir milyon liralık bloke çeki Divan Kurulu Başkanlığı'na derhal iletiyor ve bahsi geçen yayına bu zihniyeti protesto etmek amacı ile katılmayacağımızı beyan ediyoruz." açıklamasını yaptı.

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Galatasaray'dan başkan adaylarına duyuru! 500 bin TL...
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