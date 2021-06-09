Galatasaray'dan başkan adaylarına duyuru! 500 bin TL...

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Kasım 2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı gereği, Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yarışacak başkan adayları, kulübümüze 500 bin lira bağışta bulunmaları karşılığında Galatasaray Televizyonu'nda ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceklerdir."

BAŞKAN ADAYI BURAK ELMAS'TAN TEPKİ GELDİ

Galatasaray'ın başkan adayların olan Burak Elmas, alınan bu karara büyük tepki göstererek bir mesaj paylaştı. Elmas, "Seçildiğimiz taktirde, kadim Galatasaray değerlerini her fırsatta paraya tahvil eden, yakışıksız zihniyete son vermek ilk görevimizdir. Galatasaray'ın yönetici koltukları da, mecraları da satışa çıkarılamaz, populist söylemlere ve eylemlere alet edilemez. Bu vesile ile, seçim sonrası yeni yönetim tarafından, sadece amatör şube giderlerinde kullanılmak üzere, bir milyon liralık bloke çeki Divan Kurulu Başkanlığı'na derhal iletiyor ve bahsi geçen yayına bu zihniyeti protesto etmek amacı ile katılmayacağımızı beyan ediyoruz." açıklamasını yaptı.