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Giriş Tarihi: 9.6.2021 09:57 Son Güncelleme: 9.6.2021 09:57

İspanya'da ikinci koronavirüs vakası! 'ten sonra...

AA
İspanya'da ikinci koronavirüs vakası! Sergio Busquets'ten sonra...

'nda 'in ardından 'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Sergio Busquets'in ardından Diego Llorente de tespit edilen Kovid-19 vakasından dolayı milli takım kampından uzaklaştırıldı.

'nda 'in ardından 'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına 'de devam eden milli takımında Kovid-19 testi dün pozitif çıkan defans oyuncusu Llorente'nin takımdan uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Llorente'nin, protokoller kapsamında donanımlı bir sağlık aracıyla kamptan ayrıldığı kaydedildi. Karantinada kalacak olan İspanyol futbolcunun sağlık durumuna göre milli takımdaki durumunun belirleneceği vurgulandı.

İspanya Milli Takımı'nda ilk olarak 6 Haziran'da Kovid-19 testi pozitif çıkan takım kaptanı Sergio Busquets kamptan ayrılmıştı.

Busquets'in ardından milli takım kafilesine hemen Kovid-19 aşısı yapılması için Kültür ve Spor Bakanlığı ile girişimde bulunmuştu.

Ancak Sağlık Bakanlığındaki Kovid-19 Kurulu, tek doz aşının sadece Johnson&Johnson'da olduğunu ve bu aşının genç yaştakilere yapılmasıyla ilgili şüphelerin olmasından futbolculara uygulanamayacağını açıklamıştı.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü , Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına kısa bir süre kala takımda çıkan Kovid-19 vakalarından dolayı Raul Albiol, Rodrigo Moreno, Carlos Soler, Brais Mendez, Pablo Fornals ve Kepa Arrizabalaga'yı kampa çağırdı.

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İspanya'da ikinci koronavirüs vakası! Sergio Busquets'ten sonra...
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