Kulüpler Birliği'nden TFF'ye yabancı kuralıyla ilgili çağrı yapıldı!

Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı yabancı kuralının yeni sezonda uygulanmaması için harekete geçti. 7 Haziran Pazartesi günü TFF Başkanı Nihat Özdemir'in de katıldığı bir toplantı yapan vakıf, bugün de resmi sosyal medya hesabından kural hakkında şu bildiriyi yayımladı.



"Aşağıda imzası bulunan kulüplerimiz olarak yabancı sayısının 2021-2022 sezonunda sözleşme imzalama sınırlaması olmaksızın, esame listesinde 14 yabanı yer alabilecek şekilde devam etmesi,



Bu hususta Kulüpler Birliği ile birlikte bir plan dahilinde kademeli düşüşün sağlanması, altyapıya yönelik projeler sunulması amacıyla komisyon kurularak Kulüpler Birliği ile birlikte bir planlama dahilinde oyuncu kriterleri, altyapı tesis yatırımları, rezerv takım gibi yapılacak somut çalışmalar neticesinde uzun vadeli kararlar verilmesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz."