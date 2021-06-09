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Giriş Tarihi: 9.6.2021 13:45 Son Güncelleme: 9.6.2021 13:52

Mostafa Mohamed'den 'a müjdeli haber!

MEHMET ÖZCAN
Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a müjdeli haber!

'in Mostafa Mohamed'i aramasından sonra Mısırlı forvet 'nda görev almak istemediğini belirtti. , Mısır Federasyonu ile görüştü ve Mostafa Mohamed kadrodan çıkarıldı. Mısırlı golcü, maçlarında oynayabilecek.

Mısırlı forvet oyuncusu Mostafa Mohamed'den 'da müjdeli haber geldi. 'in Mostafa Mohamed'i aramasından sonra Mısırlı forvet 'nda görev almak istemediğini belirtti. Galatasaray, Mısır Federasyonu ile görüştü ve Mostafa Mohamed kadrodan çıkarıldı.

Mısırlı golcü, maçlarında oynayabilecek.

Daha önce Mısır Milli Takımı ile Tokyo Olimpiyatları'nda boy göstereceği açıklanan Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için oynayacağı ilk ön eleme maçını kaçıracaktı.

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise Celtic, PSV ve Sparta Prag oldu.

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Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a müjdeli haber!
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