Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a müjdeli haber!

Mısırlı forvet oyuncusu Mostafa Mohamed'den Galatasaray'da müjdeli haber geldi. Fatih Terim'in Mostafa Mohamed'i aramasından sonra Mısırlı forvet Tokyo Olimpiyatları'nda görev almak istemediğini belirtti. Galatasaray, Mısır Federasyonu ile görüştü ve Mostafa Mohamed kadrodan çıkarıldı.
Mısırlı golcü, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında oynayabilecek.
Daha önce Mısır Milli Takımı ile Tokyo Olimpiyatları'nda boy göstereceği açıklanan Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için oynayacağı ilk ön eleme maçını kaçıracaktı.
Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise Celtic, PSV ve Sparta Prag oldu.