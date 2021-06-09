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Giriş Tarihi: 9.6.2021

gibi listem var

Şampiyonlar Ligi gibi listem var

19 Haziran’daki seçimin ile arasında geçeceğini belirten Metin Öztürk, ekibiyle ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Öztürk, “Ekibin ahengi var. Bu ekipten en az 2 kişi ileride başkan adayı olabilir. Ben ya da Burak Elmas seçilirsek hocamız ’dir” diye konuştu

Seçimde mor renkli oy pusulasıyla yarışacak başkan adayı Metin Öztürk, SABAH SPOR'a özel röportaj verdi. İki dönem için başkanlığa aday olduğunu açıklayan Öztürk'ün açıklamaları şöyle:
"Mustafa Cengiz çok şanslı bir döneme denk geldi. Önceki başkanın hazırladığı takım ve getirdiği hoca şampiyon olunca 30 milyon Euro geliri, sermaye artırımı ve Ndiaye satışı... Tıkandığı dönemde de Bankalar Birliği'nden para geldi ve ödemeler ötelendi. Ancak artık deniz bitti. Zaten Abdurrahim Albayrak da iptal edilen seçim öncesinde beni ve diğer adayları arayıp; '300 milyon TL'niz yoksa aday olmayın' dedi"

BAŞKA ADAY KAZANAMAZ
Teknik direktör konusuna da değinen Öztürk, "Ben ya da 19 Haziran'da seçilirsek 20 Haziran'da hocamız 'dir. Başka adayların kazanma ihtimalini görmediğim için bunu rahatça dile getiriyorum. Fatih Terim tam bir Galatasaraylı duruşu sergileyip kimseyle çalışma işareti vermiyor" diye konuştu. Ekibiyle ilgili de "Şampiyonlar Ligi gibi liste oluşturdum. Ekibin ahengi var. Bu ekipten en az 2 kişi ileride başkan adayı olabilir" dedi.

46 SPONSORLA İLKİ BAŞARDIK
göreve çağırırsa Fatih Hoca gelir. Ama Terim üzerinden seçim sürecinde prim yapılması doğru değil tabii.
İlk defa bir başkan adayı 46 sponsorla göreve talip. Yüzme, yelken ve kürek şubelerine bile sponsorlar bulduk. Stadımız için de 5 sponsor adayımız var. Burak Elmas kazanırsa biz sponsorlarımızı kendisine götüreceğiz. Biz kazanırsak da o getirecek.
Aşılama çalışmaları hızlandı, seçime 4 binin üzerinde katılım bekliyorum. Seçim benimle Burak Elmas arasında geçer. 10-15 oy fark, sonucu belirleyecek gibi gözüküyor.

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Şampiyonlar Ligi gibi listem var
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