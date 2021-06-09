Seçimde şansım %51

%51 Medya ile bir araya gelen Eşref Hamamcıoğlu, “G.Saray’ın fabrika ayarları bozuldu. Bunu düzeltmek için göreve talibiz” dedi
Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, Maslak Atlı Spor Kulübü Galatasaray Binicilik Tesisleri'nde düzenlediği toplantıyla seçim öncesi medyaya konuştu. Seçimde şansını yüzde 51 olarak gördüğünü belirten Hamamcıoğlu, "Önümüzde seçim var. Ancak bize göre bir değil, iki seçim var. Biri başkanlık seçimi, diğeri bunun sonucuna bağlı olarak Galatasaray'ın geleceğinin seçimi... Galatasaray'da her dönem fikir ayrılıkları oldu. Ancak bu fikir ayrılıkları, sonunda bir ortak aklın oluşmasına vesile olurdu. Maalesef son yıllarda bu ortak aklın ortadan kalktığı gerçeği var. Bu ortak akıl ortadan kalkınca mali dengesizlik de oluştu. Kulübün fabrika ayarları bozuldu. Biz, bu fabrika ayarlarını düzenlemek için göreve talibiz" dedi. En önemli projelerinden birinin Dijital Dönüşüm olduğunu vurgulayan Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın dijital alandaki yeni dijital varlıklarını yaratacak ve buradan ciddi gelirler elde edeceğiz. Taraftarlarımız ve genel kurul üyelerimizi geliştireceğimiz Galatasaray App uygulamasıyla çok daha yakından tanıyacak ve onların her ihtiyacına yanıt verebileceğiz" diye konuştu.