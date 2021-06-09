Sen de mi Brütüs!

İtalyan hükümeti maça 48 saat kala Türkiye’den gelenlere kapıyı kapadı. Türk vatandaşlarına vize vermemek için her zorluğu çıkartan İtalyanlar, Schengen bölgesi dışından ülkeye girişi yasakladı. Cuma günü sadece Schengen’e dahil olan Avrupa ülkelerinden Türkler maça gidebilecek
İtalya ile Türkiye arasında oynanacak EURO 2020 açılış maçı öncesi Türk futbolseverlere bilet kısıtlaması geldi. İtalyan gazetesi La Repubblica'da yer alan habere göre; EURO 2020'nin açılış maçı için Türk taraftarlar da bilet satın aldı. Ancakİtalyan hükümeti,Schengen bölgesidışından ülkeyegirişleri yasakladı. Sadece Schengen bölgesi ülkelerinin vatandaşları İtalya'ya girebilirken, açılış maçı öncesi bu durum büyük skandal olarak yorumlandı.
18 BİN 175 TARAFTARA YER AYRILDI
Bu karar büyük tepki çekerken, İtalya hükümet yetkilileri, uygulamayı değiştirmezse Olimpico tribünlerinde çok az Türk taraftar yer alabilecek. Ancak bu taraftarlarda Türkiye'den değilSchengen'e dahil olan Avrupaülkelerinden giden vatandaşlarımızolabilecek. Cuma günü TSİ 22.00'de Roma Olimpico'da Türkiye ile İtalya arasında oynanacak karşılaşma için tribünlerde stadyumun kapasitesinin yüzde25'ine denk gelen 18 bin 175taraftara yer ayrılmıştı. Bu arada İtalya Konsolosluğu da başvuruda bulunan Türk vatandaşlarına vize vermiyor.
ÇİZME'YE BİRE BİR HAZIRLIK
EURO 2020'de açılış maçını cuma günü İtalya ile oynayacak olan A Milli Takım, karşılaşmaya kilitlenirken teknik direktör Şenol Güneş, zorlu rakibi oyuncularına anlatmaya başladı. Kamp öncesi her futbolcuya İtalya'yla ilgili detaylı analiz ve maç görüntüleri yollayan tecrübeli çalıştırıcı, son 3 gündür de özel olarak mevki mevki toplantılar yaparak rakibin artı ve eksileri hakkında bilgi veriyor.
BİZİM ÇOCUKLAR İTALYA YOLCUSU
Dün akşam teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanla Almanya kampını tamamlayan A Milli Futbol Takımı, bugün ilk maçın oynanacağı Roma'ya geçecek.