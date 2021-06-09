Son dakika: Fenerbahçe'de 9 isimle yollar ayrılıyor! Diego Perotti'nin yerine Fabio Martins geliyor...

Son dakika haberi... Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralamak istediği Fabio Martins'i yeniden gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, sezonu Suudi Arabistan takımı Al Shabab'da geçiren 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu için kulübü Braga ile temasa geçti. Kanarya, stoper, santrfor ve bek arayışında da Portekiz pazarına gözünü dikti. Ayrıca, Sarı-lacivertliler, yabancı sınırı nedeniyle 9 oyuncusuyla yollarını ayıracak.
Perotti'nin sakatlığı nedeniyle boşalan sol açık bölgesine düşünülen Fabio Martins, Al Shabab'da 23 maçta forma giyip 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Martins bir önceki sezon ise Portekiz'de 29 mücadelede 12 gol, 6 asistle dikkat çekmişti.
UYUM SORUNU ÇEKMEZ
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un seçimi kazanması ve yeni sezonda da takımın başına Portekizli bir teknik adamın gelmesi durumunda Martins'in uyum sorunu çekmeyeceği düşünülüyor.
Sarı-lacivertlilerin, Portekiz Ligi'nden başka isimlerle de temas kurduğu ve stoper, santrfor ile bek mevkileri için yabancı alternatiflerle çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
HÜCUMÜN HER BÖLGESİNDE OYNAYABİLİYOR!
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Martins, sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.
9 YABANCI YOLCU!
Fenerbahçe, TFF'nin, yabancı kararını yeniden gözden geçireceğini açıklamasının ardından beklemeye geçerken önlemlerini de alıyor. Kadrosunda kiralıklarla birlikte toplam 17 yabancısı bulunan sarı-lacivertliler, bunların en az 8'ini gönderecek.
Zanka, Dirar, Frey ve Ademi düşünülmüyor. Lemos, Çaykur Rizespor'a kiralık gitmeye hazırlanıyor. Samatta, Thiam, Perotti, Novak gibi isimlerle de yolların ayrılması planlanıyor. Böylelikle yeni transferler ve yabancı kuralıyla ilgili rahatlama sağlanmış olacak.
GÜRCAN BİLGİÇ: YA LUCIEN FAVRE YA DA PORTEKİZLİ
1- Teknik direktör arayışında Fenerbahçe ne durumda?
Benitez gündeme geldiğinde heyecanlandım ama Rıdvan Dilmen, Ali Koç'un bunu doğrulamadığını açıkladı. Başkan Roger Schmidt ismine de sıcak bakıyor ama Alman hoca, Bundesliga'dan gelen teklifleri bile kabul etmiyor.
Şifreleri çözmeye çalışırsak, Ali Koç'un son basın toplantısında açıkladığı modeller vardı. Bu bize bazı görüşmeleri yaptığı ve sona yaklaştığını işaret ediyor aslında. Son duyumlar Lucien Favre ile şu ana kadar ismi hiç gündeme gelmemiş Portekizli bir hoca arasında seçim yapacakları yönünde. Kongre öncesinde öğreneceğiz.
MESUT VE TAKIM GEREKENİ YAPAR
2- Zaman azalıyor… Fenerbahçe ne yapmalı? Ne zamana kadar çözmeli?
Aslında zamanı en çok olan takım Fenerbahçe. Avrupa'ya direkt play-off'tan başlayacak. Kadroyu koruyacaklarını ve beş oyuncu alacaklarını söylediler ki, bu da takım ile teknik adam arasındaki uyum süresini kısaltır.
Tek sorunları Türkiye'de yaşaması muhtemel teknik ve idari problemleri çözebilecek kapasitesi olan bir teknik adam bulabilecekler mi? "Ders aldık, öğrendik" diyen Ali Koç'un bu boşluğu kapatacak tedbirleri erken alması lazım. Sonrasını Mesut Özil'in liderliğindeki takım halleder.