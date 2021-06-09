Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için çok sürpriz iddia! Robert Lewandowski ayrıntısı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Teknik adam arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz isimler gündeme geliyor. Rafael Benitez isminin yanı sıra Marco Silva için de görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi birçok adayla görüşüyor. Sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'de teknik adam konusundaki arayış devam ediyor. Son olarak Roma'yı çalıştıran Paulo Fonseca, Fenerbahçe için en ciddi adaylar arasında. A Spor canlı yayınına katılan Ahmet Selim Kul, Fonseca ile temasların biraz daha sıklaştığını belirtti. Son dakika bilgisine göre EURO 2020'de görev yapan bir teknik adam da gündeme geldi.