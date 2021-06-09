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Giriş Tarihi: 9.6.2021 21:41 Son Güncelleme: 9.6.2021 22:01

Son dakika: 'nden flaş yabancı kuralı başvurusu!

Son dakika: Kulüpler Birliği'nden flaş yabancı kuralı başvurusu!

Son dakika... , 'nin yeni yabancı kuralıyla ilgili aldığı kararın iptali için Tahkim Kurulu'na başvurdu. Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklama şöyle: " kararı ile 'nun yabancı oyuncu kuralı ile ilgili almış olduğu karara nezdinde iptal başvurusu gerçekleştirilmiştir."

, Türkiye Futbol Federasyonunun () yabancı futbolcu kararıyla ilgili TFF Tahkim Kuruluna iptal başvurusunda bulundu.

Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TFF'nin yabancı oyuncu kuralı ile ilgili aldığı karara nezdinde iptal başvurusu gerçekleştirildiği bildirildi.

Paylaşımda ayrıca Tahkim Kuruluna sunulan 4 sayfalık itiraz dilekçesine de yer verildi.

TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonunda Süper Lig kulüplerinin kadroda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu bulundurabileceğini açıklamıştı.

2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcunun kadroda bulunabileceği, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 futbolcunun aynı anda sahaya sürülebileceği belirtilmişti.

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Son dakika: Kulüpler Birliği'nden flaş yabancı kuralı başvurusu!
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