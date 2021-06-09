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Giriş Tarihi: 9.6.2021 21:59 Son Güncelleme: 9.6.2021 22:03

'den yeni karar! Transfer dönemi ne zaman bitecek?

TFF'den yeni karar! Transfer dönemi ne zaman bitecek?

, bugün yapılan toplantıda alınan kararlara dair bir açıklama yaptı. 'nin transfer dönemlerinin uzatılmasına yönelik talebini değerlendiren , bu talebe olumlu yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "2021-2022 Futbol Sezonu Birinci ve İkinci Transfer Dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatılması kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası transfer dönemlerini birer hafta uzattı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından bugün bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda ile transfer dönemlerine ilişkin şu kararlar alındı:

"1. Covid-19 Pandemisi etkisi göz önüne alınarak; gişe ve ürün satış gelirleri gibi gelirlerde, 2018-2019 sezonu verileri enflasyon ile uyarlanarak bugüne getirilecektir.

2. Covid-19 Pandemisinin finans piyasalarına olan olumsuz etkisi sebebi ile; takım harcamalarına dahil olan yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 2021-2022 sezonu güncel kurları yerine 2020-2021 sezonu (01.06.2020-31.05.2021) ortalama kurları (TCMB döviz alış) hesaba alınacaktır.

3. Takım Harcama Limitlerinin arttırılmasında tüm kulüpler için 1/3 oranının kullanılması yerine; kulüplerimizin konsolide net borç ve alacaklarının net gelirlerine oranlaması ile hesaplanan 1/3, 2/3 ve %100 oranları kullanılacaktır.

4. Covid-19 Pandemisi ve takım sayısının artışının olumsuz etkileri sebebi ile tüm kulüplerimiz için 2021-22 sezonunda kabul edilebilir sapma oranı %25 olarak kabul edilmiştir.

5. 2021-2022 Futbol Sezonu Birinci ve İkinci Transfer Dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatılması kararlaştırılmıştır."

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TFF'den yeni karar! Transfer dönemi ne zaman bitecek?
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