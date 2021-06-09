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Giriş Tarihi: 9.6.2021

Yabancıyla yola devam!

Yabancıyla yola devam!
'nun 8+6 yabancı oyuncu kararını açıklamasından sonra kulüpler buna itiraz etmiş, önceki gün de ile arasında bir toplantı gerçekleşmişti. ekipleri, pandemi nedeniyle bu kararın 1 yıl daha ertelenmesi ve sınırsız yabancı oyunculu sistemin devam etmesi talebinde bulunmuştu. TFF Başkanı de görüşmenin ardından "Bu meseleyi yönetim kurulumuzda görüşeceğiz ve 10 Haziran'dan önce bildireceğiz" demişti. İddialara göre TFF Yönetim Kurulu'ndan bu isteğe ret kararı çıktı. 2021-22 sezonunda sahada en fazla 8, kulübede ise 6 yabancı bulunabilecek.

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Yabancıyla yola devam!
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