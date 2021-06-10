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Giriş Tarihi: 10.6.2021 23:03

, maçı hazırlıklarını tamamladı

AA
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını tamamladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında yarın ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör yönetimindeki ay-yıldızlılar, maçı öncesi son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

Antrenmanın basına açık bölümünde teknik direktör Güneş, futbolcularla kısa bir toplantı yaparken, idman daha sonra istasyon çalışması ve 5'e 2 top kapma ile devam etti.

Ay-yıldızlıların son antrenmanını, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri, 'den ayrılan teknik direktör , Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük de izledi.

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A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını tamamladı
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