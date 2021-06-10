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Giriş Tarihi: 10.6.2021 12:50

, ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

DHA
Antalyaspor, Erkan Eyibil ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

FRAPORT TAV ilk transferini, ümit milli takım oyuncusu 19 yaşındaki ile 5 yıllık sözleşme imzalayarak gerçekleştirdi. Erkan Eyibil, "Antalyaspor için savaşacağım, her şeyi vereceğim. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki imza töreninde genç futbolcu, kendisini kırmızı beyaz renklere bağlayan imzayı attı. Törende konuşan Fraport TAV Asbaşkan Fesih Tamince, ilk transferde ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi. Erkan Eyibil'in başarılı olacağına inandığını dile getiren Tamince, "Antalyaspor'u daha iyi yere taşıyacağız" diye konuştu.

Yönetim kurulu üyesi Sami Güral ise gelecek vaad eden ümit milli takım futbolcusu Erkan Eyibil'i teknik direktör Ersun Yanal'ın da isteği üzerine transfer ettiklerini söyledi. Güral, "Antalyaspor forması ve performansıyla A milli takıma göndermeyi diliyoruz. Takımımızın şartları doğrultusunda en iyi işleri yapmaya çalışıyoruz. Transfer çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

Genç futbolcu Erkan Eyibil ise, "Çok mutluyum. Genç oyunculara değer veriliyor. Antalyaspor için savaşacağım, her şeyi vereceğim. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Gazetecilerin Süper Lig'de başka takımlarla da adının anılması ve Antalyaspor'u tercih nedeninin sorulması üzerine Eyibil, "Hocamız beni çok erken istedi. Ben de çok istedim. Çabuk karar verdim. Gökdeniz, Bünyamin benim arkadaşım. Antalyaspor'da genç oyunculara şans tanınıyor. Antalyaspor'a transferim benim için de çok kolay oldu" karşılığını verdi.

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Antalyaspor, Erkan Eyibil ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
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