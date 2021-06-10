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Giriş Tarihi: 10.6.2021

Aytaç ve Alpaslan imzalıyor

Aytaç ve Alpaslan imzalıyor

Sarı-kırmızlılıların, 3 yıllık anlaşmaya vardığı iki oyuncu için yarına kadar KAP açıklaması yapması bekleniyor

, transfer sezonunu 28 yaşındaki orta saha ve 27 yaşındaki stoper 'le açmaya hazırlanıyor. Yarına kadar resmi KAP açıklaması bekleniyor. Cimbom bu futbolcuları bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacak. Sarı-kırmızılılar, sol bek ve 8 numara arayışlarını ise sürdürüyor. Real Betis'in İspanyol sol beki Alex Moreno'nun kiralanması gündemde. Tunus'un Esperance takımında forma giyen orta saha Mohamed Ali Ben Romdhane de listede.

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Aytaç ve Alpaslan imzalıyor
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