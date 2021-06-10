Aytaç ve Alpaslan imzalıyor

Sarı-kırmızlılıların, 3 yıllık anlaşmaya vardığı iki oyuncu için yarına kadar KAP açıklaması yapması bekleniyor
Galatasaray, transfer sezonunu 28 yaşındaki orta saha Aytaç Kara ve 27 yaşındaki stoper Alpaslan Öztürk'le açmaya hazırlanıyor. Yarına kadar resmi KAP açıklaması bekleniyor. Cimbom bu futbolcuları bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacak. Sarı-kırmızılılar, sol bek ve 8 numara arayışlarını isesürdürüyor. Real Betis'in İspanyol sol beki Alex Moreno'nun kiralanması gündemde. Tunus'un Esperance takımında forma giyenorta saha Mohamed Ali Ben Romdhane de listede.