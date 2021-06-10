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Giriş Tarihi: 10.6.2021 07:02

Biyonik Adam mercek altında! 10 maddede 'un yeni transferi

TANER KARAMAN
Biyonik Adam mercek altında! 10 maddede Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vermek için kadrosunu güçlendiren ; Perez ve 'nun ardından 'i de kadrosuna kattı. Slovak yıldız camiada büyük coşku yaratırken, kariyeriyle de adeta parlıyor. 33 yaşında olmasına rağmen formunu koruyan ve birçok başarıya imza atan Hamsik, kariyeri boyunca sakatlık sorunu yaşamadı. 645 maçta görev yapan ve sadece 14 müsabakada formasından uzak kalan deneyimli orta saha, adeta bir 'Biyonik Adam!' gibi.

'de yeni sezona iddialı bir takımla girmek için yoğun mesai harcayan , transferin en hızlı takımı durumunda. Perez ve 'ye imza attıran bordo-mavililer, 'i de kadrosuna kattı.

Parlak bir kariyere sahip olan Slovak yıldızın bu başarısı rakamlara da yansıdı. Oynadığı takımlarda neredeyse hiç maç kaçırmayan Hamsik, gol ve asist katkısıyla da adından söz ettirdi. İşte Sabah Spor farkıyla 10 maddede Marek Hamsik....

1-) Kariyeri boyunca Hamsik'in ismi sakatlıklarla anılmadı. Üst seviye liglerde oynarken 4 kez sakatlanan 33 yaşındaki Slovak futbolcu, sadece 14 maç kaçırdı.

2-) Kulüp takımlarında 645 maçta görev yapan tecrübeli oyuncu, 139 gol atarken, 104 de gol pası vermeyi başardı.

3-) Sahada yer aldığı 48 bin 412 dakikada 242 gole etki eden Slovak futbolcu, her 200 dakikada bir skoru değiştirmeyi başardı.

4-) 33 yaşında olan ve 645 maçta sahaya çıkan Hamsik, sadece 2 kez kırmızı kartla cezalandırılırken, 2 kez de sarı kart cezalısı durumuna düştü.

5-) Penaltılarda iyi bir performans sergileyemeyen Hamsik kariyeri boyunca attığı 28 penaltının 10'unu ağlarla buluşturmayı başaramadı.

6-) Slovak yıldız kariyerinde 12 farklı teknik direktör ile çalıştı. Bunlar arasında (126 maç), (144 maç), (19) gibi önemli isimler var.

7-) Hamsik en fazla süreyi 174 maçla teknik direktör Mazzarri'den alırken, bu mücadelelerde 43 gol attı ve 41 asist yaptı.

8-) 'nde de önemli bir performans ortaya koyan Hamsik, forması altında 32 maçta 5 gol attı ve 5 de gol pası verdi.

9-) futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan Hamsik, 8 kez Slovakya'da yılın futbolcusu seçilmeyi başardı.

10-) Kariyeri boyunca sadece üç kupa kazanan Hamsik, 2 kez İtalya Kupası'nı, bir kez de İtalya Süper Kupası'nı havaya kaldırdı.

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Biyonik Adam mercek altında! 10 maddede Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik
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