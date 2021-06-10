Biyonik Adam mercek altında! 10 maddede Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik

3-) Sahada yer aldığı 48 bin 412 dakikada 242 gole etki eden Slovak futbolcu, her 200 dakikada bir skoru değiştirmeyi başardı.

4-) 33 yaşında olan ve 645 maçta sahaya çıkan Hamsik, sadece 2 kez kırmızı kartla cezalandırılırken, 2 kez de sarı kart cezalısı durumuna düştü.