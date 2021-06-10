Bu camia sevmez şımarıkları

Galatasaray başkan adaylarından Burak Elmas, SABAH Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde yönetimlerin, kendilerini camianın üzerinde gördüğünü belirten Elmas, tepkisini Baba Gündüz'ün (Kılıç) "Bu camia şımarıkları sevmez" sözleriyle dile getirdi. Ardından şu ifadeleri kullandı: "Diğer adayları kötülemeye ihtiyacımız yok. Kendimden ve ekibimden eminim"
Sözlerine "Artık bana FatihHoca'yı sormayın" diyerekbaşlayan Burak Elmas, kendisineve ekibine güveninin tamolduğunu söyledi. İşte Elmas'ınaçıklamaları: "Son dönemlerdeyönetimdekiler, kulübe hizmetetmek bir yana kendilerini camianınüzerinde görmeye başladılar.Efsanemiz Baba Gündüz'ün(Kılıç) 'Galatasaray şımarıklarısevmez' diye çok doğru bir lafıvar. 10 yıldır G.Saray'ın sorunlarınavakıf, çözüm projeleriniüretmiş, en hazır ekip biziz.Bana, ekibime ve projelerimesaldıranlara Galatasaraylı duruşusebebiyle cevap vermeyetenezzül etmiyoruz."
YOLA İKTİDAR OLMAK İÇİN ÇIKMADIM!
"Kavga istemiyoruz, aksine camiayı birleştirmeliyiz. Diğer adayları kötülemeye ihtiyacımız yok. Kendimden ve ekibimden eminim. 1992 yılından beri camianın içindeyim ve 24 yaşında yöneticilik yaptım. Galatasaray benim ailem. Burada büyüdüm ve olgunlaştım. Bu yola çıkarken iktidarolmak için değil, zorgününde aileye sahip çıkmakiçin çözümler ürettik. Bugün Galatasaray'da ciddi bir ayrışma var. Bu bölünmeyi ortadan kaldırmalıyız. Ben başkan seçilmesembile projelerimizi ve ön protokollerini,imzaladığımızsponsorlukları seçilen başkanasunacağım. Çünkü aslolanGalatasaray!"
500 BİN TL TEPKİSİ
Galatasaray Kulübü'nün, başkan adaylarının 500 bin TL bağış yaparak GS TV ve YouTube'da program yapabileceklerini açıklamasına Burak Elmas, "Seçildiğimiz takdirde G.Saray değerlerini her fırsatta paraya tahvil eden, yakışıksız zihniyete son vermek ilk görevimizdir. Galatasaray'ın yönetici koltukları da, mecraları da satışa çıkarılamaz, popülist söylemlere alet edilemez" ifadelerini kullandı.