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Giriş Tarihi: 10.6.2021 15:41 Son Güncelleme: 10.6.2021 15:43

'tan 'a 1 milyon TL bağış!

Burak Elmas'tan Galatasaray'a 1 milyon TL bağış!

Dün 'nin program için bağış istemesinin ardından tepkisini ortaya koyan başkan adayı , 1 milyon TL bağış yaparak bir mesaj paylaştı. Elmas, "Amatör şube giderlerinde kullanılmak ve seçilecek yeni yönetime tevdi edilmek üzere, bir milyon liralık bağış çekini Divan Başkanlığına ilettik. GSTV'de para karşılığı propoganda yapmayacağız. kültür ve etik değerlerine sahip çıkmak önceliğimizdir." dedi.

: Amatör şube giderlerinde kullanılmak ve seçilecek yeni yönetime tevdi edilmek üzere, bir milyon liralık bağış çekini Divan Başkanlığına ilettik. GSTV'de para karşılığı propoganda yapmayacağız. kültür ve etik değerlerine sahip çıkmak önceliğimizdir.

BURAK ELMAS, DÜN TEPKİSİNİ ORTAYA KOYMUŞTU

Burak Elmas: Seçildiğimiz taktirde, kadim Galatasaray değerlerini her fırsatta paraya tahvil eden, yakışıksız zihniyete son vermek ilk görevimizdir. Galatasaray'ın yönetici koltukları da, mecraları da satışa çıkarılamaz, populist söylemlere ve eylemlere alet edilemez. Bu vesile ile, seçim sonrası yeni yönetim tarafından, sadece amatör şube giderlerinde kullanılmak üzere, bir milyon liralık bloke çeki Divan Kurulu Başkanlığı'na derhal iletiyor ve bahsi geçen yayına bu zihniyeti protesto etmek amacı ile katılmayacağımızı beyan ediyoruz.

GS TV'NİN DÜNKÜ AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulübü, 500 Bin TL bağış yapan başkan adaylarına, kulüp televizyonu ve YouTube hesabı üzerinden adaylıkları ile ilgili program yapabileceklerini açıkladı.

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Burak Elmas'tan Galatasaray'a 1 milyon TL bağış!
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