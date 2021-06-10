Burak Elmas'tan Galatasaray'a 1 milyon TL bağış!

BURAK ELMAS, DÜN TEPKİSİNİ ORTAYA KOYMUŞTU

Burak Elmas: Seçildiğimiz taktirde, kadim Galatasaray değerlerini her fırsatta paraya tahvil eden, yakışıksız zihniyete son vermek ilk görevimizdir. Galatasaray'ın yönetici koltukları da, mecraları da satışa çıkarılamaz, populist söylemlere ve eylemlere alet edilemez. Bu vesile ile, seçim sonrası yeni yönetim tarafından, sadece amatör şube giderlerinde kullanılmak üzere, bir milyon liralık bloke çeki Divan Kurulu Başkanlığı'na derhal iletiyor ve bahsi geçen yayına bu zihniyeti protesto etmek amacı ile katılmayacağımızı beyan ediyoruz.

GS TV'NİN DÜNKÜ AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulübü, 500 Bin TL bağış yapan başkan adaylarına, kulüp televizyonu ve YouTube hesabı üzerinden adaylıkları ile ilgili program yapabileceklerini açıkladı.