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Giriş Tarihi: 10.6.2021

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EURO 2020 Kısa... Kısa...
Hiç kimseden korkmuyoruz
Milli Takımımız ve Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, İtalya maçı öncesi kendilerine güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Tecrübeli eldiven, "İtalya'nın çok iyi forvetleri var. İki takımın hücum bölgelerini kıyaslar mısın?" sorusuna "Ben kıyaslamıyorum. Burak ağabey hepsinden önde bence. Fransa'da yaptıkları belli. Hiç kimseden korkmuyoruz, öz güvenimiz tam" yanıtını verdi.

En beğenilen 7. forma bizimki
'de boy gösterecek 24 takımın formaları turnuva öncesinde değerlendirildi. İngiliz The Sun'ın yaptığı ankette Türkiye'nin beyaz ve kırmızı şerit üzerinden geçen ay-yıldız desenli forması en beğenilen 7. forma oldu. Anketin lideri İtalya'nın mavi forması olurken Fransa ikinci, rakiplerimizden de üçüncü sırayı aldı.

Milli heyecana özel Milli Burger Menü
A Milli Futbol Takımı Lezzet Sponsoru McDonald's Türkiye, EURO 2020'ye özel 'Milli Burger Menü' hazırladı. İki Türk usulü kasap köftesi, iki kat peyniri ve kırmızı- beyaz sosu ile stadyum atmosferini evlere taşımayı hedeflediklerini söyleyen McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, "Milli Takım'ın Milli Burger'i ile birlik ve beraberliğe ortak olacağımız için mutluyuz'' dedi.

Galler aşı olmadı İsviçre serbest!
EURO 2020 öncesi gözler katılımcı takımların KOVİD-19 aşı durumlarına çevrildi. Grubumuzdaki rakiplerden Galler'in yanı sıra İngiltere, İskoçya, Almanya, Danimarka ve Finlandiya aşı olmadı. Diğer rakibimiz İsviçre ile birlikte Rusya, Ukrayna, Makedonya, İsveç, Hollanda, Çekya Slovakya ve Hırvatistan'da aşı zorunlu tutulmadı.

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