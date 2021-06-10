Fatih Doğan'dan Sergen Yalçın yorumu! '118 yıllık Beşiktaş tarihinde hiç olmadı...'

Hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ta Aboubakar takımdan ayrıldı. Ghezzal ve Rosier'in durumları da henüz belli değil. Şampiyonlar Ligi için iyi bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaşma zemini arıyor. Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan, dengelerin önemine vurgu yaptı.

İşte Fatih Doğan'ın Beşiktaş & Sergen Yalçın yorumu...

Krizleri paylaşmak ve birlikte aşmak kolaydır ama zaferleri paylaşmak zordur. Özellikle Beşiktaş gibi büyük sivil toplum örgütlerinde başarıyı getiren faktörler içindeki 'Yönetim, teknik kadro, futbolcu ve camia' birlikteliğinde dengeleri korumak ve format atmak çok değerlidir.