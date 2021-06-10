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Giriş Tarihi: 10.6.2021 10:38 Son Güncelleme: 10.6.2021 10:41

'dan yorumu! '118 yıllık tarihinde hiç olmadı...'

FATİH DOĞAN FATİH DOĞAN
Fatih Doğan'dan Sergen Yalçın yorumu! '118 yıllık Beşiktaş tarihinde hiç olmadı...'

'ta ile yönetim arasındaki görüşmelerde son durum ne? Sabah Gazetesi Yazarı , Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan 30 milyon TL istediğini ifade etti. 20 milyon TL gibi bir ücrette ortak noktanın bulunması gerektiğini belirten Fatih Doğan, Sergen Hoca'nın transferlerde tam yetki istemesinin kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren 'ta Aboubakar takımdan ayrıldı. Ghezzal ve Rosier'in durumları da henüz belli değil. Şampiyonlar Ligi için iyi bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, ile anlaşma zemini arıyor. Sabah Gazetesi Yazarı , dengelerin önemine vurgu yaptı.

İşte Fatih Doğan'ın Beşiktaş & Sergen Yalçın yorumu...

Krizleri paylaşmak ve birlikte aşmak kolaydır ama zaferleri paylaşmak zordur. Özellikle Beşiktaş gibi büyük sivil toplum örgütlerinde başarıyı getiren faktörler içindeki 'Yönetim, teknik kadro, futbolcu ve camia' birlikteliğinde dengeleri korumak ve format atmak çok değerlidir.

Beşiktaş bir eşikte. Tam bu noktada dengeler nasıl kurulacak?

1. Sergen Yalçın ile sözleşme uzatılması lazım.

2. Dönülmez bir yola girmeden, unsurlar yıpratılmadan, bu meselenin çözülüp, güçlü bir kadro hazırlmaya yoğunlaşması lazım.

BEŞİKTAŞ 15 MİLYON TL ÖNERDİ!

Beşiktaş'ın futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, yönetimle Sregen Hoca arasındaki köprü vazifesiyle Sergen Hoca ile Çeşme'de tekrar bir araya geldi. Sergen Yalçın, 30 milyon TL'ye yakın bir rakam telaffuz ediyor.

Beşiktaş'ın önerdiği rakam da garanti 15 milyon TL...

Geçen sene Sergen Hoca'nın 9, bonuslarla birlikte 16 milyon TL kazandığını ve Beşiktaş'ın ekonomik şartlarını da dikkate alırsak, makul bir yerde (Bana göre 20 milyon TL) anlaşma sağlanabilir.

Dahasını zorlamak herkese zarar verir. Sergen Yalçın'ın transferde tam yetki istemesi makul bir talep değil. 118 yıllık Beşiktaş dahil biçbir kulüpte bir teknik adama tam yetki verilmemiştir. Verilmesi de doğru değil. İki tarafın ivedilikle uzlaşıp anlaşması herkesin yararına olur.

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Fatih Doğan'dan Sergen Yalçın yorumu! '118 yıllık Beşiktaş tarihinde hiç olmadı...'
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