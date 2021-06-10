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Giriş Tarihi: 10.6.2021 20:13 Son Güncelleme: 10.6.2021 20:16

Başkan Adayı 'ndan açıklaması! "İlk tercihimiz..."

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması! İlk tercihimiz...

19 Haziran tarihinde başkanlık seçimine gidecek olan 'da adaylardan , 'a özel açıklamalarda bulundu. Seçildiği takdirde ilk olarak 'e gideceğini açıklayan Eşref Hamamcıoğlu, proje ve planlarından bahsetti.

'de sezonu 'ın ardından 2. sırada bitiren , 19 Haziran tarihinde başkanlık seçimine gidiyor. Seçim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte başkan adaylarının projeleri ve teknik direktör adayları ortaya çıkmaya başladı.

31 Mayıs'ta 'in biten sözleşmesiyle birlikte hocasız kalan Galatasaray, 14 Haziran'da 'ın yönetiminde çalışmalarına başlayacak.

Sarı-kırmızılıların başkan adaylarından , 'a konuştu. Seçildiği takdirde ilk olarak Fatih Terim'e gideceğini açıklayan Eşref Hamamcıoğlu, proje ve planlarından bahsetti.

Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Diğer başkan adaylarından en büyük farkımız gerçekçi olmamız. Popülist olmayacağız. Galatasaray'ın birikmiş borcu 2 milyar 100 milyon lira, kimse bu borcu kapatamaz."

"Biz kasa kolaylığı sağlamaya karşıyız. Doğru hamleler yaptığınız sürece, kasa kolaylığı yapmanıza gerek yok. Biz sürdürülebilir bir yapı planlıyoruz."

"FATİH TERİM'İ DAVET EDECEĞİZ"

"Şu anda 'nün başında bir hoca yok. 12 futbolcunun da sözleşmesi bitiyor. Böyle bir kaos var. Bu kaosa sokanların hesap vermesi lazım. İlk yapacağımız iş sözleşmesi biten Fatih Terim'i davet etmek ve hocayla tüm detayları konuşmak. çalışmak istemiyorum derse, B planı olarak listemizde olan hocalardan biriyle anlaşacağız. Terim olmazsa ilk tercihimiz yabancı hoca olacak."

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Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması! "İlk tercihimiz..."
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