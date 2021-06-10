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Giriş Tarihi: 10.6.2021 13:49

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı oldu

DHA
Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Niyazi Akdaş oldu

Gençlerbirliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Tesisleri'nde düzenlenen genel kurulda iş insanı 197 delegenin oyunu alarak başkan seçildi.

Başkan seçilen , yaptığı konuşmada, "Öncelikle belirtmeliyim ki, bu göreve, kulübümüzde çok değer verdiğim birçok delegenin ısrarı üzerine aday olmayı kabul ettim. Yalnız olmadığımı ve şahsıma olan desteğin her geçen gün artarak devam ettiğini de gelen telefonlardan, mesajlardan görüyorum. Her ne kadar sayın Cavcav toplam borç miktarı 90 milyon TL diyorsa da rakamlar yaklaşık 130 milyon TL gibi bir borç olduğunu gösteriyor ve kur farkından dolayı her gün artıyor. Nedendir, nasıl olmuştur bunlara da girmek istemiyorum. Bu borcun altından kalkmak için birlik beraberlik zamanıdır. El birliği ile eski yeni demeyip hepimizin el ele verip, taşın altına elimizi sokup kulübümüzü bu açmazdan kurtarmamız gerekiyor. Ayrıca şahsıma gösterilen bu teveccüh azaldığı ve kulübümün menfaatlerini yeteri kadar koruyamadığımı hissettiğim takdirde asla koltuğa yapışmayacağım. Harcamalarda azami tasarrufa gidilecektir. Sezon başında gelirlere göre gider bütçesi yapılacak ve o bütçe içinde kalınacaktır. Toplanan ilave paralarla borç ödemeleri gerçekleştirilecektir. Belediyeler, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, federasyon ve diğer devlet kurumları ile iyi ilişkiler kurarak, kulübün kurumsallaşmasının gerektiğine inanıyorum. Bugünden itibaren en büyük hedefimiz aldığımız bu onurlu görevi yönetim kurulunda görevli arkadaşlarımızla birlikte şerefimizle tamamlayarak, bizden sonra bayrağı devralacak arkadaşlara bizlerle aynı heyecanı duyacakları projeler ve daha güçlü bir Gençlerbirliği bırakmak olacaktır" şeklinde konuştu.

43 YILLIK CAVCAV YÖNETİMİ SONA ERDİ

1978'den beri kulübün başkanlığını yapan 'ın vefatının ardından 2017'de göreve gelen , seçimde "'ne başkan olmak da aday olmak da kolay değil. Aday arkadaşlar bunu yaşayarak gördü. Ben ve birlikte yürüdüğüm arkadaşlarım, hatalarımızı da doğrularımızı da üstlenerek görevden ayrılıyoruz. Bugünden sonra kardeşinin, yani Gençlerbirliği'nin mutluluğunu isteyen bir taraftarım. Gençlerbirliği'ni ilerlerde, armayı zirvede görmek benim mutluluğum olacak. Bugün sadece bu kulübün başkanlığından ayrılıyorum. Hiçbir zaman Gençlerbirliği'nin gönlümdeki yeri değişmeyecek. Başkana ve ekibine başarı diliyorum" dedi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 38 puanla 20'nci sırada tamamlayan Gençlerbirliği, küme düşmüştü.

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Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Niyazi Akdaş oldu
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