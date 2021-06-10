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Giriş Tarihi: 10.6.2021

Limitlere ayar çekildi transfer süresi uzadı

Limitlere ayar çekildi transfer süresi uzadı
Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda, kulüplerin talepleri doğrultusunda finansal fair play talimatı ile transfer döneminde değişikliğe gitti. Açıklamada şu kararların alndığı duyuruldu:
Takım harcamalarına dahil olan yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 2021-2022 sezonu güncel kurları yerine 2020-2021 sezonu (01.06.2020-31.05.2021) ortalama kurları hesaba alınacaktır.
Takım harcama limitlerinin arttırılmasında tüm kulüpler için 1/3 oranının kullanılması yerine, kulüplerimizin konsolide net borç ve alacaklarının net gelirlerine oranlaması ile hesaplanan 1/3, 2/3 ve yüzde 100 oranları kullanılacaktır.
Tüm kulüplerimiz için yeni sezonda kabul edilebilir sapma oranı yüzde 25 olarak kabul edilmiştir.
2021-2022 sezonu birinci ve ikinci transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatılması kararlaştırılmıştır. Buna göre 1 Eylül'de sona ereceği açıklanan yaz transfer dönemi 8 Eylül'e, 1 Şubat 2022'de biteceği belirtilen ikinci transfer dönemi ise 8 Şubat'a çekildi.

KULÜPLERDEN YABANCI KURALININ İPTALİ İÇİN BAŞVURU
Kulüpler Birliği, TFF'nin 2021- 2022 sezonu için almış olduğu 8+6 yabancı kararının iptali için 'na başvuruda bulunduğunu açıkladı. 4 sayfalık itiraz dilekçesinde, Türkiye liglerinde yetişen nitelikli oyuncuların dünyada önemli takımlarda ve 'da oynamasının altı çizilirken, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gözetilerek yabancı futbolculara yönelik ayrımcı düzenlemelerin hukuka aykırı olduğu görüşü de savunuldu.

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Limitlere ayar çekildi transfer süresi uzadı
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