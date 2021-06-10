Limitlere ayar çekildi transfer süresi uzadı

TFF Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda, kulüplerin talepleri doğrultusunda finansal fair play talimatı ile transfer döneminde değişikliğe gitti. Açıklamada şu kararların alndığı duyuruldu:
Takım harcamalarına dahil olan yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 2021-2022 sezonu güncel kurları yerine 2020-2021 sezonu (01.06.2020-31.05.2021) ortalama kurları hesaba alınacaktır.
Takım harcama limitlerinin arttırılmasında tüm kulüpler için 1/3 oranının kullanılması yerine, kulüplerimizin konsolide net borç ve alacaklarının net gelirlerine oranlaması ile hesaplanan 1/3, 2/3 ve yüzde 100 oranları kullanılacaktır.
Tüm kulüplerimiz için yeni sezonda kabul edilebilir sapma oranı yüzde 25olarak kabul edilmiştir.
2021-2022 sezonu birinci ve ikinci transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatılması kararlaştırılmıştır. Buna göre 1 Eylül'de sona ereceği açıklanan yaz transfer dönemi 8 Eylül'e, 1 Şubat 2022'de biteceği belirtilen ikinci transfer dönemi ise 8 Şubat'a çekildi.
KULÜPLERDEN YABANCI KURALININ İPTALİ İÇİN BAŞVURU
KulüplerBirliği, TFF'nin 2021- 2022 sezonu için almış olduğu 8+6 yabancı kararının iptali için Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunduğunu açıkladı. 4 sayfalık itiraz dilekçesinde, Türkiye liglerinde yetişen nitelikli oyuncuların dünyada önemli takımlarda ve A Milli Takım'da oynamasının altı çizilirken, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gözetilerek yabancı futbolculara yönelik ayrımcı düzenlemelerin hukuka aykırı olduğu görüşü de savunuldu.