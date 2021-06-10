Ljajic gider Gedson gelir

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı listesine dahil etmesi Boşnak futbolcunun durumuna bağlı. Benfica, oyuncusunu satamazsa Beşiktaş'a kiralamaya sıcak bakıyor. Başkan Çebi de "Gedson Fernandes gündemimizde yok ama bu olmayacağı anlamına gelmez" diyerek açık kapı bıraktı
Adı Beşiktaş'la anılan Gedson Fernandes'i Galatasaray da yeniden kiralamayı amaçlıyor. Benfica ise 22 yaşındaki orta saha için istenen düzeyde bonservis teklifi gelmemesi halinde Beşiktaş'a göndermeye sıcak bakıyor. Bununnedeni Gedson'unŞampiyonlarLigi'nde boy gösterip,piyasasını yükseltmeihtimalinin olması. Siyahbeyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi genç futbolcu ile ilgili sorulara, "Şu anda gündemimizdeyok, ancak olmayacağı anlamınagelmez" cevabını verdi.
LARİN VE ERSİN'E TATMİN EDİCİ TEKLİF YOK
Çebi'nin konuşmasının şifresi Adem Ljajic'de yatıyor. Boşnakoyuncu için Rusya'dan gelenteklifin resmiyete dökülmesive anlaşma sağlanması halindeGedson'a yönelik adımlarınatılması bekleniyor. Bu arada Başkan Çebi, Cyle Larin ve Ersin Destanoğlu için yapılan tekliflerin tatmin edici olmadığını belirterek iki oyuncuyla devam edeceklerini dile getirdi.