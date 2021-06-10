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Giriş Tarihi: 10.6.2021

Ljajic gider Gedson gelir

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Ljajic gider Gedson gelir

’ın Portekizli yıldızı listesine dahil etmesi Boşnak futbolcunun durumuna bağlı. , oyuncusunu satamazsa Beşiktaş'a kiralamaya sıcak bakıyor. Başkan Çebi de "Gedson Fernandes gündemimizde yok ama bu olmayacağı anlamına gelmez" diyerek açık kapı bıraktı

Adı 'la anılan Gedson Fernandes'i da yeniden kiralamayı amaçlıyor. ise 22 yaşındaki orta saha için istenen düzeyde bonservis teklifi gelmemesi halinde Beşiktaş'a göndermeye sıcak bakıyor. Bunun nedeni Gedson'un Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterip, piyasasını yükseltme ihtimalinin olması. Siyahbeyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi genç futbolcu ile ilgili sorulara, "Şu anda gündemimizde yok, ancak olmayacağı anlamına gelmez" cevabını verdi.

LARİN VE ERSİN'E TATMİN EDİCİ TEKLİF YOK
Çebi'nin konuşmasının şifresi Adem Ljajic'de yatıyor. Boşnak oyuncu için Rusya'dan gelen teklifin resmiyete dökülmesi ve anlaşma sağlanması halinde Gedson'a yönelik adımların atılması bekleniyor. Bu arada Başkan Çebi, Cyle Larin ve Ersin Destanoğlu için yapılan tekliflerin tatmin edici olmadığını belirterek iki oyuncuyla devam edeceklerini dile getirdi.

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Ljajic gider Gedson gelir
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