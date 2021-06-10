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Giriş Tarihi: 10.6.2021 19:24 Son Güncelleme: 10.6.2021 19:32

'den yorumu: "Çok sevdiğim bir oyuncu ama..."

Roberto Mancini'den Burak Yılmaz yorumu: Çok sevdiğim bir oyuncu ama...

A Milli Takımımızın macerasında açılış maçını oynayacağı 'nın teknik patronu , 11 Haziran Cuma günü oynanacak karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ile finalde karşılaşmayı da umduğunu söyleyen Mancini, 'a karşı düşüncelerini açıkladı.

'nda , ve ile mücadele edecek olan A Milli Takımımız, 'nın açılış maçını 11 Haziran Cuma günü saat 22.00'de İtalya'ya karşı oynayacak.

İtalya'nın teknik direktörü , yarın oynanacak karşılaşma öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı.

İşte Roberto Mancini'nin açıklamaları...

"'yi yenmemiz için belki de en iyi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Genç ve fantastik oyunculara sahipler. Umarım Türkiye ile finalde yeniden karşılaşırız"

"Burak harika bir sezon geçirdi. Çok sevdiğim bir oyuncu ama umarım bize gol atmaz. Hem insan hem de oyuncu olarak çok iyi biri."

"Ne kadar çok taraftar olursa, biz de o kadar mutlu oluruz. 16 bin kişi bizim için çok önemli. Aralarında Türk taraftarlar da olacak ama bu uzun süren Covid döneminden sonra çok güzel"

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Roberto Mancini'den Burak Yılmaz yorumu: "Çok sevdiğim bir oyuncu ama..."
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