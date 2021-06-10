Roberto Mancini'den Burak Yılmaz yorumu: "Çok sevdiğim bir oyuncu ama..."

EURO 2020 A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele edecek olan A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçını 11 Haziran Cuma günü saat 22.00'de İtalya'ya karşı oynayacak.

İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, yarın oynanacak karşılaşma öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı.

İşte Roberto Mancini'nin açıklamaları...

"Türkiye'yi yenmemiz için belki de en iyi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Genç ve fantastik oyunculara sahipler. Umarım Türkiye ile finalde yeniden karşılaşırız"

"Burak harika bir sezon geçirdi. Çok sevdiğim bir oyuncu ama umarım bize gol atmaz. Hem insan hem de oyuncu olarak çok iyi biri."

"Ne kadar çok taraftar olursa, biz de o kadar mutlu oluruz. 16 bin kişi bizim için çok önemli. Aralarında Türk taraftarlar da olacak ama bu uzun süren Covid döneminden sonra çok güzel"