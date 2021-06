Şenol Güneş, İtalya maçı öncesi konuştu: "İz bırakmak istiyoruz"

"YARIN İÇİN HER ŞEYİ KONUŞTUK, İŞLEDİK"



Yarın oynanacak İtalya maçı hakkında oyuncularıyla her şeyi konuştuklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "3 oyuncu dışında kalan oyuncuların daha önce şampiyona katılımı yok. Genç yaşta önemli deneyimleri var. Bu şampiyonada başarı getirecek mi hep beraber göreceğiz. Biz 2002'de Dünya Kupası'na da böyle gittik. Oyuncular oradan sonra tecrübeli oldular. İnşallah burada da böyle olacaktır. 'Bizim Çocuklar'ı, ortak düşünceleri hep kullandım. Bu konularda ısrar edip, sürdürülebilir hale getirdiğimiz zaman başarılar elde ederiz. Yarın için her şeyi konuştuk, işledik. Oyuncuların rakiplerin ne olduğunu biliyorlar. Her oyuncumun buna hazır olduğunu biliyorum. Onların da iyi oyuncuları var. İdeal kadrolarını sahaya sürecekler. Biz de öyle. Güzel, keyifli bir maç olmasını bekliyorum. Keyif verebilecek iki takım birbirini zorlayacak" dedi.



"HAYAL ETTİKLERİMİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN YARIN BAŞLAYACAĞIZ"



Gruptaki kalan iki maçı Azerbaycan'da oynamanın kendileri için avantaj oluşturup, oluşturmayacağı sorulan Güneş, sözlerini şöyle noktaladı:



"Azerbaycan ile ilgili şimdi konuşmak doğru değil. Burada deplasmana geldiğimiz hissini yaşıyoruz. Azerbaycan'da da rakiplerin aynı duyguyu yaşayacağını düşünüyorum. Azerbaycan'ın bize destek olacağını düşünüyorum. Futbolun keyfi goldür. Gol yemek istemiyoruz. İtalya bu konuda tecrübesi olan bir takım. Dengelerini bozup, golü atabilirsek o bize artı katar. Sürekli tek yönlü oynamak doğru değil. Aynı zamanda rakibimizin zayıf taraflarını kullanmak istiyoruz. Neler çıkacağını göreceğiz. Sözün bittiği yerdeyiz. Hayal ettiklerimizi gerçeğe dönüştürmek için yarın başlayacağız. Bütün futbolseverlere saygılarımı sunuyorum. Güzel bir açılış olsun. Dostluk için de geçsin. İnşallah turnuvayız taşırız. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak. Bunu yapacak gücümüz var. Yarın alabileceğimiz puan ya da puanlar buna katkı yapar diye düşünüyorum."