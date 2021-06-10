Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi operasyonu! Aboubakar'ın yerine geliyor...
Giriş Tarihi: 10.6.2021 09:48 Son Güncelleme: 10.6.2021 09:54

Son dakika: Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi operasyonu! Aboubakar'ın yerine geliyor...

Son dakika: Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi operasyonu! Aboubakar'ın yerine geliyor...

... Transferde atağa kalkmaya hazırlanan Beşiktaş, dünya yıldızının peşine düştü. Geçen sezonun son haftalarında sakatlığı nedeniyle forma giymeyen ve sözleşmesi uzamayan Aboubakar, Al Nassr'a transfer oldu. Beşiktaş, Abobuakar'ın boşluğunu doldurmak için çalışmalara başladı. 'nın menajeri de girişimi doğruladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlılarda bir yandan ile sözleşme görüşmeleri devam ederken bir yandan da transfer hamleleri yapılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim oldu!

SON DAKİKA: ABOUBAKAR'IN YERİNE DİEGO COSTA! MENAJERİ...

Son dakika bilgisine göre Beşiktaş, Diego Costa ile masaya oturdu. Costa'nın menajeri de bu transfer hamlesini doğruladı. Aboubakar'ın takımdan ayrılmasından sonra takımda kalan forvetler şöyle Larin, Umut Nayir ve Güven Yalçın...

Aboubakar'ı Al Nassr'a kaptıran Beşiktaş forvet transferi için dünya çapında bir isimle temas kurdu. 'den ayrılan ve bonservisi elind olane 32 yaşındaki Diego Costa ile görüşen Siyah-Beyazlılar bu transferde de çok önemli yol kat ettiler.

Aboubakar'ı Al Nassr'a kaptıran Beşiktaş forvet transferi için dünya çapında bir isimle temas kurdu.

Atletico Madrid'den ayrılan ve bonservisi elind olane 32 yaşındaki Diego Costa ile görüşen Siyah-Beyazlılar bu transferde de çok önemli yol kat ettiler.

Diego Costa'nın menajeri Pedro Santos Beşiktaş'ın ilgisini doğrularken, yıldız futbolcunun da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini ve bu nedenle tercihlerinin Beşiktaş olduğunu açıkladı.

SENELİK 3.5 MİLYON € TALEBİ!

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Diego Costa yıllık 3.5 milyon Euro, 2 milyon Euro da imza parası istiyor. Beşiktaş ise yıllık ücreti düşürmeye çalışıyor. Menajer Pedro Santos yakın zamanda bir kez daha görüşeceklerini açıkladı.

Diego Costa geçtiğimiz transfer dönemlerinde de hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile görüşmüş fakat transfer gerçekleşmemişti. Devre arası transfer döneminde de Galatasaray'a transfer gerçeklememişti.

Beşiktaş ayrıca için de bekleyişte. Eğer Adem Ljajic ile yollar ayrılırsa Gedson Fernandes ile temasa geçilecek. Sergen Yalçın, Portekizli oyuncunun tarzını oldukça beğendi.

Benfica, oyuncusunu satamazsa Beşiktaş'a kiralamaya sıcak bakıyor. Başkan Çebi de "Gedson Fernandes gündemimizde yok ama bu olmayacağı anlamına gelmez" diyerek açık kapı bıraktı.

Çebi'nin konuşmasının şifresi Adem Ljajic'de yatıyor. Boşnak oyuncu için Rusya'dan gelen teklifin resmiyete dökülmesi ve anlaşma sağlanması halinde Gedson'a yönelik adımların atılması bekleniyor.

Bu arada Başkan Çebi, Cyle Larin ve Ersin Destanoğlu için yapılan tekliflerin tatmin edici olmadığını belirterek iki oyuncuyla devam edeceklerini dile getirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 9 Haziran 2021 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte araba ödülünü kazanan isim…
Son dakika haberi: Bakanlık harekete geçti! Miras tarlalar için yeni düzenleme
Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi sahtekar mı? Şeyma Subaşı sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi'yi bu sözlerle savundu...
SON DAKİKA: Kayseri'de korkunç cinayet! Kayıp olarak aranan çifti öldürüp tandıra gömmüşler
Son dakika | Borcu olanlar dikkat: 18 taksit müjdesi
Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına saygı duyuyoruz
Son dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu için karar verildi! EURO 2020 öncesi bomba teklif...
Son Dakika Magazin Haberi... Hande Erçel, küfreden sevgilisi Kerem Bürsin'e tepki gösterdi
Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı! Berdenazi Kampı’nı kuşattılar
Bu hafta Survivor’da kim elendi? SMS sıralaması ile Survivor’da kim gitti? 8 Haziran İletişim ödülünü hangi takım kazandı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi operasyonu! Aboubakar'ın yerine geliyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA