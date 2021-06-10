Son dakika: Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi operasyonu! Aboubakar'ın yerine geliyor...

SON DAKİKA: ABOUBAKAR'IN YERİNE DİEGO COSTA! MENAJERİ...
Son dakika bilgisine göre Beşiktaş, Diego Costa ile masaya oturdu. Costa'nın menajeri de bu transfer hamlesini doğruladı. Aboubakar'ın takımdan ayrılmasından sonra takımda kalan forvetler şöyle Larin, Umut Nayir ve Güven Yalçın...
Aboubakar'ı Al Nassr'a kaptıran Beşiktaş forvet transferi için dünya çapında bir isimle temas kurdu. Atletico Madrid'den ayrılan ve bonservisi elind olane 32 yaşındaki Diego Costa ile görüşen Siyah-Beyazlılar bu transferde de çok önemli yol kat ettiler.
Aboubakar'ı Al Nassr'a kaptıran Beşiktaş forvet transferi için dünya çapında bir isimle temas kurdu.
Atletico Madrid'den ayrılan ve bonservisi elind olane 32 yaşındaki Diego Costa ile görüşen Siyah-Beyazlılar bu transferde de çok önemli yol kat ettiler.
Diego Costa'nın menajeri Pedro Santos Beşiktaş'ın ilgisini doğrularken, yıldız futbolcunun da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini ve bu nedenle tercihlerinin Beşiktaş olduğunu açıkladı.
SENELİK 3.5 MİLYON € TALEBİ!
Takvim Gazetesi'nin haberine göre Diego Costa yıllık 3.5 milyon Euro, 2 milyon Euro da imza parası istiyor. Beşiktaş ise yıllık ücreti düşürmeye çalışıyor. Menajer Pedro Santos yakın zamanda bir kez daha görüşeceklerini açıkladı.
Diego Costa geçtiğimiz transfer dönemlerinde de hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile görüşmüş fakat transfer gerçekleşmemişti. Devre arası transfer döneminde de Galatasaray'a transfer gerçeklememişti.
Beşiktaş ayrıca Gedson Fernandes için de bekleyişte. Eğer Adem Ljajic ile yollar ayrılırsa Gedson Fernandes ile temasa geçilecek. Sergen Yalçın, Portekizli oyuncunun tarzını oldukça beğendi.
Benfica, oyuncusunu satamazsa Beşiktaş'a kiralamaya sıcak bakıyor. Başkan Çebi de "Gedson Fernandes gündemimizde yok ama bu olmayacağı anlamına gelmez" diyerek açık kapı bıraktı.
Çebi'nin konuşmasının şifresi Adem Ljajic'de yatıyor. Boşnak oyuncu için Rusya'dan gelen teklifin resmiyete dökülmesi ve anlaşma sağlanması halinde Gedson'a yönelik adımların atılması bekleniyor.
Bu arada Başkan Çebi, Cyle Larin ve Ersin Destanoğlu için yapılan tekliflerin tatmin edici olmadığını belirterek iki oyuncuyla devam edeceklerini dile getirdi.