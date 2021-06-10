Son dakika: Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi operasyonu! Aboubakar'ın yerine geliyor...

SENELİK 3.5 MİLYON € TALEBİ!

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Diego Costa yıllık 3.5 milyon Euro, 2 milyon Euro da imza parası istiyor. Beşiktaş ise yıllık ücreti düşürmeye çalışıyor. Menajer Pedro Santos yakın zamanda bir kez daha görüşeceklerini açıkladı.