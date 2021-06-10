Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için yeni iddia! En güçlü aday Benitez kararını verdi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de tenik direktörlük konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Sabah Gazetesi muhabiri ve A Spor yorumcusu Volkan Demir, Marco Silva ile Fenerbahçe arasında görüşmelerin ilerlediğini Portekizli teknik adamın da Fenerbahçe'de çalışmayı istediğini belirtti. Öte yandan Benitez'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi!
TÜM TALEPLER KARŞILANDI! ANLAŞMA...
Volkan Demir, teknik direktör konusunda Marco Silva ile anlaşma zemini arandığını ifade etti.
'ALİ KOÇ BAŞKA BİR TEKNİK ADAMI BEKLİYOR...'
Volkan Demir, Ali Koç'un başka bir teknik adamı beklediğini Silva'nın alternatif olarak görüldüğünü vurguladı.
RAFAEL BENİTEZ PREMİER LİG'DE KALIYOR!
Fenerbahçe'nin bir numaralı teknik adam adayı Rafael Benitez'in İngiltere Premier Lig takımlarından Everton ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.
MailOnline'nın haberine göre Rafa Benitez, Everton'un yeni menajeri olacak. Everton'un ana hissedarı Farhad Moshiri'nin Benitez ile görüşeceği ifade edildi.
Benitez ismi Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırmıştı fakat deneyimli teknik adamın İngiltere'de kariyerine devam etmek istemesi nedeniyle bu operasyon zora girdi.
Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Marco Silva ile temasa geçti. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Silva'nın, Fenerbahçe'yi çalıştırmakla ilgilendiğini yazdı.
Daha önce Sporting Lizbon, Olympiakos, Hull City ve Watford'u çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam, en son 2019-20 sezonunda Everton'da görev yapmıştı.
Çalıştırdığı takımlarla toplam 325 maça çıkan Silva 164 galibiyet, 66 beraberlik ve 95 mağlubiyet yaşadı. 1.72 puan ortalaması yakaladı.
VEDAT MURİQİ TRANSFERİ ZORA GİRDİ!
Vedat Muriqi'in geleceğini yakından ilgilendiren Lazio teknik direktörlüğü meselesi netleşti. İtalyan kulübü, Sarri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Vedat'la ilgili transfer iddiaları sürerken, Sarri'nin oyuncuyu takımda tutmayı istediği bildirildi.
Paulo Sousa daha önce QPR, Swansea, Leicester City, Fiorentina, Basel, Bordeaux gibi takımları da çalıştırdı.
5 maçtır Polonya milli takımında görev yapan Paulo Sousa için Avrupa basını Fenerbahçe iddiasını manşetlerine taşıdı.