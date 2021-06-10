Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için yeni iddia! En güçlü aday Benitez kararını verdi...
Giriş Tarihi: 10.6.2021 14:18 Son Güncelleme: 10.6.2021 14:22

: 'nin yeni teknik direktörü için yeni iddia! En güçlü aday kararını verdi...

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için yeni iddia! En güçlü aday Benitez kararını verdi...

'den haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. 'nın Tottenham ile anlaşması planları bozdu. Fenerbahçe Başkanı , teknik direktörlük için Alman ve Portekiz ekolünden bir isimle anlaşacaklarını ifade etmişti. Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir'den kritik bilgiler geldi.

... 'de tenik direktörlük konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Sabah Gazetesi muhabiri ve A Spor yorumcusu Volkan Demir, Marco Silva ile Fenerbahçe arasında görüşmelerin ilerlediğini Portekizli teknik adamın da Fenerbahçe'de çalışmayı istediğini belirtti. Öte yandan 'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi!

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için yeni iddia! En güçlü aday Benitez kararını verdi...

TÜM TALEPLER KARŞILANDI! ANLAŞMA...

Volkan Demir, teknik direktör konusunda Marco Silva ile anlaşma zemini arandığını ifade etti.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için yeni iddia! En güçlü aday Benitez kararını verdi...

. Marco Silva, 'yi istiyor. 2 artı 1 yıl sözleşme dahil tüm talepleri karşılandı.'

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için yeni iddia! En güçlü aday Benitez kararını verdi...

'ALİ KOÇ BAŞKA BİR TEKNİK ADAMI BEKLİYOR...'

Volkan Demir, 'un başka bir teknik adamı beklediğini Silva'nın alternatif olarak görüldüğünü vurguladı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için yeni iddia! En güçlü aday Benitez kararını verdi...

RAFAEL BENİTEZ PREMİER LİG'DE KALIYOR!

'nin bir numaralı teknik adam adayı Rafael 'in İngiltere Premier Lig takımlarından Everton ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için yeni iddia! En güçlü aday Benitez kararını verdi...

MailOnline'nın haberine göre Rafa , Everton'un yeni menajeri olacak. Everton'un ana hissedarı Farhad Moshiri'nin Benitez ile görüşeceği ifade edildi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için yeni iddia! En güçlü aday Benitez kararını verdi...

ismi taraftarlarını heyecanlandırmıştı fakat deneyimli teknik adamın İngiltere'de kariyerine devam etmek istemesi nedeniyle bu operasyon zora girdi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için yeni iddia! En güçlü aday Benitez kararını verdi...

Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren , Marco Silva ile temasa geçti. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Silva'nın, Fenerbahçe'yi çalıştırmakla ilgilendiğini yazdı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için yeni iddia! En güçlü aday Benitez kararını verdi...

Daha önce Sporting Lizbon, Olympiakos, Hull City ve Watford'u çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam, en son 2019-20 sezonunda Everton'da görev yapmıştı.

Çalıştırdığı takımlarla toplam 325 maça çıkan Silva 164 galibiyet, 66 beraberlik ve 95 mağlubiyet yaşadı. 1.72 puan ortalaması yakaladı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için yeni iddia! En güçlü aday Benitez kararını verdi...

VEDAT MURİQİ TRANSFERİ ZORA GİRDİ!

Vedat Muriqi'in geleceğini yakından ilgilendiren Lazio teknik direktörlüğü meselesi netleşti. İtalyan kulübü, Sarri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için yeni iddia! En güçlü aday Benitez kararını verdi...

Vedat'la ilgili transfer iddiaları sürerken, Sarri'nin oyuncuyu takımda tutmayı istediği bildirildi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için yeni iddia! En güçlü aday Benitez kararını verdi...
Polonya milli takım teknik direktörü Paulo Sousa da Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Polonya'nın EURO 2020'den erken elenmesi durumunda Portekizli Sosa ile anlaşma sağlanabilir.
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için yeni iddia! En güçlü aday Benitez kararını verdi...

Paulo Sousa daha önce QPR, Swansea, Leicester City, Fiorentina, Basel, Bordeaux gibi takımları da çalıştırdı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için yeni iddia! En güçlü aday Benitez kararını verdi...

5 maçtır Polonya milli takımında görev yapan Paulo Sousa için Avrupa basını Fenerbahçe iddiasını manşetlerine taşıdı.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için yeni iddia! En güçlü aday Benitez kararını verdi...
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