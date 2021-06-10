Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için sürpriz iddia! Lewandowski ayrıntısı...
Giriş Tarihi: 10.6.2021 09:30 Son Güncelleme: 10.6.2021 09:31

haberi: 'nin yeni teknik direktörü için sürpriz iddia! Lewandowski ayrıntısı...

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için çok sürpriz iddia! Robert Lewandowski ayrıntısı...

haberleri... Teknik adam arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz isimler gündeme geliyor. isminin yanı sıra için de görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi birçok adayla görüşüyor. Sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

'de teknik adam konusundaki arayış devam ediyor. Son olarak Roma'yı çalıştıran Paulo Fonseca, Fenerbahçe için en ciddi adaylar arasında. A Spor canlı yayınına katılan Ahmet Selim Kul, Fonseca ile temasların biraz daha sıklaştığını belirtti. bilgisine göre EURO 2020'de görev yapan bir teknik adam da gündeme geldi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için çok sürpriz iddia! Robert Lewandowski ayrıntısı...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE İLE FONSECA'NIN TEMASLARI ARTTI!

A Spor canlı yayınına katılan Ahmet Selim Kul; 'Fonseca ile temas olduğunu zaten biliyoruz. Temasların biraz daha sıklaştığını söyleyebiliriz. , Benitez isimleri de gündemde. ' ifadesini kullandı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için çok sürpriz iddia! Robert Lewandowski ayrıntısı...

MENAJERLERİN ÖNERDİĞİ İSİMLER...

Andrea Ranocchia, menajerlerin 'ye önerdiği isimlerden biri. Fenerbahçe'ye önerilen çok oyuncu var. Zaman içerisinde bu konuda da gelişmeler olabilir.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için çok sürpriz iddia! Robert Lewandowski ayrıntısı...

LEWANDOWSKİ'NİN HOCASI DA GELEBİLİR!

Polonya milli takım teknik direktörü Paulo Sousa da 'nin teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Polonya'nın EURO 2020'den erken elenmesi durumunda Portekizli Sosa ile anlaşma sağlanabilir.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için çok sürpriz iddia! Robert Lewandowski ayrıntısı...

Paulo Sousa daha önce QPR, Swansea, Leicester City, Fiorentina, Basel, Bordeaux gibi takımları da çalıştırdı. 5 maçtır Polonya milli takımında görev yapan Paulo Sousa için Avrupa basını iddiasını manşetlerine taşıdı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için çok sürpriz iddia! Robert Lewandowski ayrıntısı...

EN GÜÇLÜ ADAY FONSECA!

Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan da Fonseca'nın yardımcılarının maç görüntülerini izlediğini Portekizli teknik adamın sarı lacivertli takımı mercek altına aldığını ifade etti.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için çok sürpriz iddia! Robert Lewandowski ayrıntısı...

Porto'yu çalıştırdıktan sonra Braga'nın başına geçen Fonseca daha sonra Skahktar takımında görev yapmıştı. İtalyan ekiplerinden Roma'da görev alan Fonseca, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için çok sürpriz iddia! Robert Lewandowski ayrıntısı...

Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında yeni teknik adamın Alman veya Portekiz ekolünden olacağını vurgulamıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için çok sürpriz iddia! Robert Lewandowski ayrıntısı...

FONSECA İSTANBUL'A YAKIN

5 Mart 1973'te Mozambik'te doğan Paulo Fonseca, Roma'da 101 maça çıktı ve 1.77 puan ortalamasını yakaladı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için çok sürpriz iddia! Robert Lewandowski ayrıntısı...

Skahktar Donetsk takımının başında da 139 maça çıkan deneyimli teknik adam burada da 2.37 puan ortalamasını buldu.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için çok sürpriz iddia! Robert Lewandowski ayrıntısı...

GÜRCAN BİLGİÇ'TEN FAVRE İDDİASI!

Benitez gündeme geldiğinde heyecanlandım ama Rıdvan Dilmen, Ali Koç'un bunu doğrulamadığını açıkladı. Başkan Roger Schmidt ismine sıcak bakıyor ama Alman Hoca, Bundesliga'dan gelen teklifleri bile kabul etmiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için çok sürpriz iddia! Robert Lewandowski ayrıntısı...

Şifreleri çözmeye çalışırsak, Ali Koç'un son basın toplantısında açıkladığı modeller vardı. Bu bize bazı görüşmeleri yaptığı ve sonra yaklaştığını işaret ediyor aslında.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için çok sürpriz iddia! Robert Lewandowski ayrıntısı...

Son duyumlar Lucien Favre ile şu ana kadar ismi hiç gündeme gelmemiş Portekizli bir hoca arasında seçim yapacakları yönünde. Kongre öncesinde öğreneceğiz.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için çok sürpriz iddia! Robert Lewandowski ayrıntısı...

Aslında zamanı en çok olan takım ! Avrupa'ya direkt play-off'tan başlayacak. Kadroyu koruyacaklarını ve beş oyuncu alacaklarını söylediler ki, bu da takım ile teknik adam arasındaki uyum süresini kısaltır.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için çok sürpriz iddia! Robert Lewandowski ayrıntısı...

FENERBAHÇE BERKE ÖZER'İ BIRAKMAYACAK!

, Berke Özer'i kiralamayacak. Fenerbahçe'nin planı Berke ile devam etmek.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için sürpriz iddia! Lewandowski ayrıntısı...
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