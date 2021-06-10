Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için sürpriz iddia! Lewandowski ayrıntısı...

Fenerbahçe'de teknik adam konusundaki arayış devam ediyor. Son olarak Roma'yı çalıştıran Paulo Fonseca, Fenerbahçe için en ciddi adaylar arasında. A Spor canlı yayınına katılan Ahmet Selim Kul, Fonseca ile temasların biraz daha sıklaştığını belirtti. Son dakika bilgisine göre EURO 2020'de görev yapan bir teknik adam da gündeme geldi.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE İLE FONSECA'NIN TEMASLARI ARTTI!
A Spor canlı yayınına katılan Ahmet Selim Kul; 'Fonseca ile temas olduğunu zaten biliyoruz. Temasların biraz daha sıklaştığını söyleyebiliriz. Marco Silva, Benitez isimleri de gündemde. ' ifadesini kullandı.
MENAJERLERİN ÖNERDİĞİ İSİMLER...
Andrea Ranocchia, menajerlerin Fenerbahçe'ye önerdiği isimlerden biri. Fenerbahçe'ye önerilen çok oyuncu var. Zaman içerisinde bu konuda da gelişmeler olabilir.
LEWANDOWSKİ'NİN HOCASI DA GELEBİLİR!
Polonya milli takım teknik direktörü Paulo Sousa da Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Polonya'nın EURO 2020'den erken elenmesi durumunda Portekizli Sosa ile anlaşma sağlanabilir.
Paulo Sousa daha önce QPR, Swansea, Leicester City, Fiorentina, Basel, Bordeaux gibi takımları da çalıştırdı. 5 maçtır Polonya milli takımında görev yapan Paulo Sousa için Avrupa basını Fenerbahçe iddiasını manşetlerine taşıdı.
EN GÜÇLÜ ADAY FONSECA!
Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan da Fonseca'nın yardımcılarının Fenerbahçe maç görüntülerini izlediğini Portekizli teknik adamın sarı lacivertli takımı mercek altına aldığını ifade etti.
Porto'yu çalıştırdıktan sonra Braga'nın başına geçen Fonseca daha sonra Skahktar takımında görev yapmıştı. İtalyan ekiplerinden Roma'da görev alan Fonseca, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında yeni teknik adamın Alman veya Portekiz ekolünden olacağını vurgulamıştı.
FONSECA İSTANBUL'A YAKIN
5 Mart 1973'te Mozambik'te doğan Paulo Fonseca, Roma'da 101 maça çıktı ve 1.77 puan ortalamasını yakaladı.
Skahktar Donetsk takımının başında da 139 maça çıkan deneyimli teknik adam burada da 2.37 puan ortalamasını buldu.
GÜRCAN BİLGİÇ'TEN FAVRE İDDİASI!
Benitez gündeme geldiğinde heyecanlandım ama Rıdvan Dilmen, Ali Koç'un bunu doğrulamadığını açıkladı. Başkan Roger Schmidt ismine sıcak bakıyor ama Alman Hoca, Bundesliga'dan gelen teklifleri bile kabul etmiyor.
Şifreleri çözmeye çalışırsak, Ali Koç'un son basın toplantısında açıkladığı modeller vardı. Bu bize bazı görüşmeleri yaptığı ve sonra yaklaştığını işaret ediyor aslında.
Son duyumlar Lucien Favre ile şu ana kadar ismi hiç gündeme gelmemiş Portekizli bir hoca arasında seçim yapacakları yönünde. Kongre öncesinde öğreneceğiz.
Aslında zamanı en çok olan takım Fenerbahçe! Avrupa'ya direkt play-off'tan başlayacak. Kadroyu koruyacaklarını ve beş oyuncu alacaklarını söylediler ki, bu da takım ile teknik adam arasındaki uyum süresini kısaltır.
FENERBAHÇE BERKE ÖZER'İ BIRAKMAYACAK!
Fenerbahçe, Berke Özer'i kiralamayacak. Fenerbahçe'nin planı Berke ile devam etmek.