Tannane bilmecesi!

Hollanda'nın Vitesse takımında forma giyen Oussama Tannane, dün transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki Faslı futbolcu, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunurken takım adı vermedi. Daha önce Türkiye'ye birçok defa geldiğini söyleyen Tannane'nin ismi başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüple anılıyor. Geçen sezon Vitesse'de29 maçta 7 gol ve 9 asist kaydeden hücumoyuncusu, "Görüşmeler sürüyor. Henüzsüreç tamamlanmadı. O yüzden bir şeysöylemem doğru olmaz. İstanbul'da oynamakisterim" dedi.