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Giriş Tarihi: 10.6.2021

bilmecesi!

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Tannane bilmecesi!
Hollanda'nın Vitesse takımında forma giyen Oussama , dün transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki Faslı futbolcu, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunurken takım adı vermedi. Daha önce Türkiye'ye birçok defa geldiğini söyleyen Tannane'nin ismi başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüple anılıyor. Geçen sezon Vitesse'de 29 maçta 7 gol ve 9 asist kaydeden hücum oyuncusu, "Görüşmeler sürüyor. Henüz süreç tamamlanmadı. O yüzden bir şey söylemem doğru olmaz. İstanbul'da oynamak isterim" dedi.

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Tannane bilmecesi!
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