Galatasaray başkan adaylarından Yiğit Şardan plan ve projelerini SABAH'a anlattı: "Bankalar Birliği anlaşmasının bize tanıdığı süre iki yıl. Bu zaman içinde gelirlerimizi çok ciddi arttırmalıyız" "Tek çıkar yol dijital ekonomi. Hedefimizi de söyleyeyim: 450 milyon TL. Daha agresif hedefimiz ise 1.2 milyar TL"
Galatasaray'ın 19 Haziran'daki seçimine girecek 5 adaydan biri olan Yiğit Şardan, SABAH Spor'un konuğu oldu. Seçilmeleri halinde öncelikle projelerinin kulübün ekonomisini düzeltmek olduğunu söyleyen Şardan, bunun yolunun da dijital dünyadan geçtiğini ifade etti.
Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın kendilerine iki yıllık bir süre tanıdığına işaret eden Şardan, "Yöneticilik yaptığımdönemde çok büyüksponsorluk anlaşmalarıyaptık ama odevir kapandı. O dönemformamızın üstünde14.5 milyon dolarlıksponsorluk anlaşmasıvardı. 5.5 milyon dolarda sırt için sponsorlukalmıştık. Bugünün parasıylabakarsan 130 milyonTL'ye geliyor" dedi ve şöyle devam etti:
GÜÇLÜ BİR TAKIM KURULMALI
"Ancak bu sene forma sponsorluğu için alınan ücret 30 milyon TL bile değil. Çok ciddi şekilde gelirler artmalı yoksa iki sene sonra gelirin yarısını bankalara ödemek zorunda kalacağız. Yani bütçeninyarısı gidecek. Bu yüzden gelirlerimizi yukarıya sıçratmalıyız. Güçlü bir takım kurmalıyız.
KAYNAK VAR AMA İÇERİK YOK
Stadın kapasitesi de belli, oradan elde edilecek gelir de… Biz dijital dünyadan gelir elde etmek zorundayız. Tek çıkar yol dijital ekonomi. Ama bakıyoruzson Youtube içeriğini birsene önce girmişiz. Galatasaray gibi bir content (içerik) kaynağı var fakat kullanılmıyor. Hedefimizi de söyleyeyim; ilk aşama 450 milyon TL, büyük hedef ise 1.2 milyar TL. Oralara çıkabilirsek hem borçlarımızı ödeyebiliriz hem de iyi bir kadro kurabiliriz."
"ARDA TURAN İLE ÇALIŞMAK SEÇİLMEK İÇİN KRİTER DEĞİL"
Sözleşmesi sona eren Arda Turan'ın durumunu da değerlendiren Şardan, "Bu konudaki kararı da seçilirsek 19 Haziran'dan sonra vereceğiz. Arda Turan ile çalışmak, Fatih Terim ile çalışmamak benim başkan seçilmem için bir kriter teşkil etmez. Ben başkan seçilmeden 'Onu alırım, bunu satarım' gibi söylemlerin doğru olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.
7
Geçen sezon Galatasaray formasıyla 32 maça çıkan Arda Turan 4 gol atıp, 3 tane de asist üretti ve toplam 7 gole etki etti. Arda 7 tane de sarı kart gördü.
HUSUMET DEĞİL REKABET LAZIM
Seçilmesi halinde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile olan ilişkilerle ilgili görüşlerini de açıklayan Şardan, "Şöyle düşünüyorum: Bu kulüplerle rekabet halindeyiz ama uyum içinde çalışmak zorundayız. Yeri geliyor hep beraber aynı safta yer alıyoruz. Yayıncı kuruluş konusu, yabancı sayısı konusu gibi... Bir uzlaşı kültürü olması gerek. Son dönemde uzlaşı kültürü göremiyorum. Rekabet ve husumet birbirine karışmış durumda. Ben husumet değil rekabet tarafında olmak istiyorum" ifadesini kullandı.
KEŞKE 11 TANE ATİBA'MIZ OLSA
Rakiplerinizin kadrosundan istediğiniz bir futbolcu var mı?" sorusuna cevabı "Atiba" olan Yiğit Şardan, "Benim son yıllarda hayranlıkla izlediğim futbolcu, gıpta ettiğim 'Bir tane değil keşke 11 tane böyle futbolcu bulabilsek' dediğim isim Atiba. Uzun süredir bu kadar her maç yüzde yüzünü vermeye çalışan, her maç sahada basmadık yer bırakmayan bir oyuncu görmedim. Nerede ihtiyaç varsa oynuyor. Belki ondan daha yetenekli oyuncular vardır ama benim için Atiba başka bir noktada" dedi.
500 BİN LİRA BAĞIŞLA GS TV'DE KONUŞ
Galatasaray Kulübü, olağan seçimli genel kurulda yarışacak başkan adaylarına ilginç bir teklif sundu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre başkan adayları 500 bin lira bağışta bulunmaları halinde GS TV ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabilecekler.