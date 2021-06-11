13 sene sonra yine aynı başlangıç! İtalya karşısında varlık gösteremedik...

Dünyanın beklediği EURO 2020'de açılış maçında İtalya ile karşılaşan Türkiye, karşılaşmadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Millilerimiz İtalyanlar karşısında varlık gösteremedi. İkinci yarı oyuna giren Cengiz Ünder'in isabetli şutu haricinde pozisyon bulamayan milliler turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Bu başlangıç akıllara EURO 2008'i getirdi.
EURO 2008'E DE MAĞLUBİYETLE BAŞLAMIŞTIK!
EURO 2008'e de Portekiz mağlubiyetiyle başlayan Türkiye, daha sonra epik maçların ardından finali son anda kaçırmıştı.
Portekiz karşısında Pepe ve Raul Meireles'in gollerine engel olamayan millilerimiz ilk maçtan mağlup ayrılmıştı. Daha sonra İsviçre'yi 2-1 mağlup eden milliler Çek Cumhuriyeti'ni de 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.
Takım içinde kenetlenip moral bozmadan gelecek maçlara bakmanın çok önemli olduğunu yeniden hatırlamamız gerek.