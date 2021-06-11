Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 13 sene sonra yine aynı başlangıç! İtalya karşısında varlık gösteremedik...
Giriş Tarihi: 11.6.2021 23:45 Son Güncelleme: 11.6.2021 23:53

13 sene sonra yine aynı başlangıç! İtalya karşısında varlık gösteremedik...

SABAH.COM.TR SPOR
13 sene sonra yine aynı başlangıç! İtalya karşısında varlık gösteremedik...

Milli takımımız İtalya karşısında aldığı mağlubiyetle 'ye buruk başladı. İlk yarıda 'ın kurtarışları sayeisnde oyunda kalan , ikinci yarıda Umut Meraş'ın ayağının kayması sonrası talihsiz bir golle geriye düştü. Merih'in kendi kalesine attığı golden sonra Immobile sahneye çıktı ve İtalyanları 2-0 öne geçirdi. Insigne maçta son sözü söyledi.

Dünyanın beklediği 'de açılış maçında İtalya ile karşılaşan , karşılaşmadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Millilerimiz İtalyanlar karşısında varlık gösteremedi. İkinci yarı oyuna giren Cengiz Ünder'in isabetli şutu haricinde pozisyon bulamayan milliler turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Bu başlangıç akıllara EURO 2008'i getirdi.

EURO 2008'E DE MAĞLUBİYETLE BAŞLAMIŞTIK!

EURO 2008'e de mağlubiyetiyle başlayan Türkiye, daha sonra epik maçların ardından finali son anda kaçırmıştı.

Portekiz karşısında Pepe ve Raul Meireles'in gollerine engel olamayan millilerimiz ilk maçtan mağlup ayrılmıştı. Daha sonra İsviçre'yi 2-1 mağlup eden milliler Çek Cumhuriyeti'ni de 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Türkiye'nin Trendyol'u
Türkiye'nin Trendyol'u

Takım içinde kenetlenip moral bozmadan gelecek maçlara bakmanın çok önemli olduğunu yeniden hatırlamamız gerek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Bakanlık harekete geçti! Miras tarlalar için yeni düzenleme
Türkiye İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak? EURO 2020 Türkiye İtalya Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Altın yatırımcısı dikkat! Altın fiyatları için kritik veri açıklandı! Fed yön verecek
Ece Seçkin'in tekne pozu olay oldu! Fit haline övgüler yağdı
Son dakika: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın çıkmazı! 2 teklifi reddetti...
Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! "Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu..."
Emekli için hayat boyu güvence oldu: Yeni sistemle emekliye daha fazla pay
Survivor’da eleme adayı kim oldu? Dün Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Konseyde şok seçim, kimse beklemiyordu...
Son dakika: EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı
Kıvanç Tatlıtuğ hayranları sabırsızlıkla bekliyordu... Müjdeli haber geldi! Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor!
Türkiye'nin Trendyol'u
Türkiye'nin Trendyol'u
ARKADAŞINA GÖNDER
13 sene sonra yine aynı başlangıç! İtalya karşısında varlık gösteremedik...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA