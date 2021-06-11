Altınordu'da Fatih Aktay'a veda

Bir dönem Süper Lig ekiplerinin listesinde yer alan Fatih, sözleşmesinin sona ermesinin ardından kırmızı-lacivertli kulübe bonservis ücreti kazandırmadan yuvadan uçtu.

Golcü oyuncu geçen sezon 2'nci Lig'de çıktığı 30 maçta 13 kez rakip fileleri sarstı. Öte yandan ön libero Furkan Çil, sol bek Ufuk Budak, sağ kanat Emre Nefiz ve stoper Yiğithan Güveli ile yollarını ayıran Altınordu'da sözleşmeleri sona eren stoper Sinan ve Kahraman da düşünmek için süre istedikleri yönetime henüz olumlu bir dönüş yapmadı. Altınordu yollarını ayırdığı futbolcuların yerlerini doldurmak için arayışlarını sürdürüyor.