Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altınordu'da Fatih Aktay'a veda
Giriş Tarihi: 11.6.2021 12:39

'da 'a veda

DHA
Altınordu'da Fatih Aktay'a veda

temsilcisi 'nun altyapısından yetişen forvet , 'a transfer oldu. İzmir ekibinde geçmiş yıllarda yıldız adayı olarak gösterilen 23 yaşındaki santfor, geçen sezon kiralık olarak 2'nci Lig'de 'da top koşturdu.

Bir dönem Süper Lig ekiplerinin listesinde yer alan Fatih, sözleşmesinin sona ermesinin ardından kırmızı-lacivertli kulübe bonservis ücreti kazandırmadan yuvadan uçtu.

Golcü oyuncu geçen sezon 2'nci Lig'de çıktığı 30 maçta 13 kez rakip fileleri sarstı. Öte yandan ön libero Furkan Çil, sol bek Ufuk Budak, sağ kanat Emre Nefiz ve stoper Yiğithan Güveli ile yollarını ayıran 'da sözleşmeleri sona eren stoper Sinan ve Kahraman da düşünmek için süre istedikleri yönetime henüz olumlu bir dönüş yapmadı. Altınordu yollarını ayırdığı futbolcuların yerlerini doldurmak için arayışlarını sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Bakanlık harekete geçti! Miras tarlalar için yeni düzenleme
Altın yatırımcısı dikkat! Altın fiyatları için kritik veri açıklandı! Fed yön verecek
Survivor’da eleme adayı kim oldu? Dün Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Konseyde şok seçim, kimse beklemiyordu...
Son dakika: İtalya-Türkiye maçında saatler kala flaş sözler! "Tehlikenin ta kendisi, İtalya'nın en büyük kozu..."
Son dakika | Borç yapılandırmasının ayrıntıları belli oldu
Son dakika: EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı
Emekli için hayat boyu güvence oldu: Yeni sistemle emekliye daha fazla pay
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan müsilajla mücadele toplantısı
Son dakika: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın çıkmazı! 2 teklifi reddetti...
Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi sahtekar mı? Şeyma Subaşı sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi'yi bu sözlerle savundu...
Türkiye'nin Trendyol'u
Türkiye'nin Trendyol'u
ARKADAŞINA GÖNDER
Altınordu'da Fatih Aktay'a veda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA