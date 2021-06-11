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Giriş Tarihi: 11.6.2021 12:20

, 4 futbolcuyla yolları ayırıyor

DHA
Antalyaspor, 4 futbolcuyla yolları ayırıyor

FRAPORT TAV , teknik direktör 'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği , , ve ile yollarını ayıracak.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV , gelecek sezonun kadro yapılanmasına yönelik transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezonda Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen kırmızı beyazlılar, ligi ilk 5 takım arasında tamamlamayı, finalde kaybettiği Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmayı istiyor.

GÖNDERİLECEK İSİMLER NETLEŞTİ

Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda Aziz Çetin başkanlığında yürütülen transfer çalışmalarında, gelecek sezon takımda düşünülmeyen futbolcular da belirlendi. Kırmızı beyazlılarda , , ile La Liga 2 ekiplerinden Real Oviedo'da kiralık forma giyen kadroda düşünülmeyen futbolcular arasında yer alıyor.

Kırmızı beyazlılar, iç transferde ise Hakan Özmert, Eren Albayrak, Veysel Sarı'nın ardından genç oyuncu Erkan Eyibil'i renklerine bağladı. Podolski, Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam ve Drole ile yollarını ayıran Fraport TAV Antalyaspor, ilk 11'de forma giyecek en az 5 futbolcu için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Antalyaspor, 4 futbolcuyla yolları ayırıyor
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