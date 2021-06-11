Aytaç Kara: "Galatasaray'da oynamak hayalimdi"

Galatasaray'ın yeni transferi Aytaç Kara, statta düzenlenen imza töreninde kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan imzayı attı. Aytaç Kara, sarı-kırmızılılara 3 yıllık imza attı ve yıllık 6 milyon TL kazanacak.

Törende konuşan Kara, Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamak istediğini ifade ederek, "Abdurrahim başkanımızın dediği gibi evime geldim. Çünkü burası benim hayalimdi. Ben bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çok mücadeleler verdim, çok savaştım ve karşılığını aldım. Önemli olan bu formayı giydikten sonra bana güvenen taraftarlarımızın ve camiamızın yüzünü karar çıkarmamak. Ben de bunu yapacağıma inanıyorum. İki seneden beri taraftarlarımızla covid sebebiyle birlikte değiliz. Bu bizim için çok zor bir süreçti. Önümüzdeki sezon sağlıklı bir şekilde taraftarlarımızla, bu büyük camia ile şampiyonluklara kaldığımız yerden devam ederiz. Buna inancım tam. Bunun için buradayım. Takım arkadaşlarımız ve ekibimizle birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. Şu anda kelimelerle mutluluğumu anlatamam. Başkanımın da dediği gibi evime hoş geldim tekrar" açıklamasında bulundu.