Belçika Rusya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Belçika Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Belçika Rusya maçı için geri sayım başladı. EURO 2020 müsabakaları bugün başlıyor. A Milli Takımımız da bugün İtalya karşısında galibiyet için yeşil sahalara çıkacak. Oynanacak grup maçlarından en çok merak edilenler arasında Belçika Rusya maçı yer alıyor. Peki, EURO 2020 Belçika Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Aşağıda, Euro 2020 fikstürü ve maç saati ile yayın kanalı yer almaktadır.

EURO 2020 NE ZAMAN? BELÇİKA RUSYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA 2020 ne zaman sorusunun cevabı ve gruplar, fikstür ile ilgili detaylar şöyle;