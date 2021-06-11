Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Belçika Rusya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Belçika Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 11.6.2021 12:40

hangi kanalda? maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Belçika Rusya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Belçika Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

EURO 2020 için heyecanlı geri sayım bugün sona erecek. A Milli Takımımızın da gruplarda yer aldığı 'nda fikstür belli oldu. Futbolseverlerin merak ettiği maçların başında yer alıyor. Maça kısa bir süre kalması nedeniyle, maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt aranıyor.

için geri sayım başladı. EURO 2020 müsabakaları bugün başlıyor. A Milli Takımımız da bugün İtalya karşısında galibiyet için yeşil sahalara çıkacak. Oynanacak grup maçlarından en çok merak edilenler arasında Belçika Rusya maçı yer alıyor. Peki, maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Aşağıda, Euro 2020 fikstürü ve maç saati ile yayın kanalı yer almaktadır.

EURO 2020 NE ZAMAN? BELÇİKA RUSYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA 2020 ne zaman sorusunun cevabı ve gruplar, fikstür ile ilgili detaylar şöyle;

  • Finali normal şartlarda 2020 yılı yazında yapılacak olan ancak corona virüs pandemisinin patlak vermesi nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), bu yıl 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.



EURO 2020 NEREDE YAPILACAK?

24 ülkenin milli takımın mücadele edeceği UEFA EURO 2020 grup maçları ev sahipliği bulunan 11 ülkenin belirlenen şehirlerindeki stadyumlarda oynanacak. Yarı final mücadeleleri 6-7 Temmuz tarihlerinde, final maçı ise 11 Temmuz 2021 günü - 'de bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

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EURO 2020 HANGİ KANALDA?

EURO 2020'de ülkelerin oynayacağı tüm maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.



TÜRKİYE'NİN GRUBU VE RAKİPLERİ

A Grubunda yer alan A Milli futbol Takımımızın rakipleri ve maç programı şöyle;

  • İtalya - 11 Haziran 2021 - 21.00 (Roma - İtalya)
  • Galler - 16 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü - Azerbaycan)
  • İsviçre - 20 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü - Azerbaycan)

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Belçika Rusya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Belçika Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
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