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Giriş Tarihi: 11.6.2021 11:52 Son Güncelleme: 11.6.2021 11:52

Danimarka Finlandiya maçı hangi kanalda? Danimarka Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Danimarka Finlandiya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Danimarka Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası için ilk düdük bu akşam çalacak. Gruplardan çıkmak için yarışacak takımlar ve maç saatleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Oynanacak maçlar arasında Danimarka Finlandiya maçı da yer alıyor. Müsabaka için geri sayım sürerken, " Danimarka Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? " sorusu merak konusu oldu. Aşağıda, Danimarka Finlandiya maçı kanalı, maç saati ve ne zaman oynanacağı hakkında bilgiler yer alıyor.

heyecanı başlıyor. Danimarka Finlandiya maçı da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Futbol severler, Danimarka Finlandiya maçı hangi kanalda sorusunun yanında, maç saatini de araştırıyor. UEFA Euro 2020 fikstürüne göre, Danimarka Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve maç yayını 'de şifresiz mi? İşte, bugün başlayacak Euro 2020'de Danimarka Finlandiya maçı hakkında merak edilen bilgiler...

EURO 2020 NE ZAMAN? DANİMARKA FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA 2020 ne zaman sorusunun cevabı ve gruplar, fikstür ile ilgili detaylar şöyle;

  • Finali normal şartlarda 2020 yılı yazında yapılacak olan ancak corona virüs pandemisinin patlak vermesi nedeniyle 2021 yılına ertelenen (EURO 2020), bu yıl 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.



EURO 2020 NEREDE YAPILACAK?

24 ülkenin milli takımın mücadele edeceği UEFA EURO 2020 grup maçları ev sahipliği bulunan 11 ülkenin belirlenen şehirlerindeki stadyumlarda oynanacak. Yarı final mücadeleleri 6-7 Temmuz tarihlerinde, final maçı ise 11 Temmuz 2021 günü - 'de bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

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EURO 2020 HANGİ KANALDA?

EURO 2020'de ülkelerin oynayacağı tüm maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.



TÜRKİYE'NİN GRUBU VE RAKİPLERİ

A Grubunda yer alan A Milli futbol Takımımızın rakipleri ve maç programı şöyle;

  • İtalya - 11 Haziran 2021 - 21.00 (Roma - İtalya)
  • Galler - 16 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü - Azerbaycan)
  • İsviçre - 20 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü - Azerbaycan)

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Danimarka Finlandiya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Danimarka Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
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