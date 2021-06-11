Hollanda Ukrayna maçı hangi kanalda? EURO 2020 Hollanda Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

EURO 2020 için heyecanlı geri sayım bugün sona eriyor ve Hollanda Ukrayna maçı da futbol severlerin odağında bulunuyor. A Milli Takımımızın da gruplarda yer aldığı UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda fikstür belli oldu. Futbolseverlerin merak ettiği maçların başında yer alan Hollanda Ukrayna maçı hakkında bilgiler de merak konusu oldu. Maça kısa bir süre kalması nedeniyle, Euro 2020 Hollanda Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt aranıyor.
EURO 2020 NE ZAMAN? HOLLANDA UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Başta Polonya Slovakya maçı olmak üzere UEFA 2020 ne zaman sorusunun cevabı ve gruplar, fikstür ile ilgili detaylar şöyle;
24 ülkenin milli takımın mücadele edeceği UEFA EURO 2020 grup maçları ev sahipliği bulunan 11 ülkenin belirlenen şehirlerindeki stadyumlarda oynanacak. Yarı final mücadeleleri 6-7 Temmuz tarihlerinde, final maçı ise 11 Temmuz 2021 günü Londra - İngiltere'de bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.
EURO 2020'de ülkelerin oynayacağı tüm maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.
A Grubunda yer alan A Milli futbol Takımımızın rakipleri ve maç programı şöyle;