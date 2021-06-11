Eski İtalyan yıldız Materazzi'den milli takım ve Emre Belözoğlu sözleri

Zor bir maç olacağını ifade eden Materazzi, "İtalya'nın durumu iyi. Takıma inanıyoruz, yeniden zirveye ulaşmak istiyoruz. Bizim için zor bir akşam olacak. Kendi evimizde oynuyoruz ama yine de zor bir maç. Başlangıçta kazanmak çok önemli." dedi.