Eski İtalyan yıldız Materazzi'den milli takım ve Emre Belözoğlu sözleri

EURO 2020 zorlu bir maçla başlıyor. A Milli Takımımız, İtalya ile karşılaşıyor. Turnuvanın ev sahibi takımlarından biri olan İtalya'ya konuk olacak olan ay-yıldızlıların hedefi mutlak galibiyet.
Mücadele öncesinde İtalyanların eski efsane futbolcusu Marco Materazzi değerlendirmelerde bulundu. Materazzi, İnter'den eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu hakkında da konuştu.
Zor bir maç olacağını ifade eden Materazzi, "İtalya'nın durumu iyi. Takıma inanıyoruz, yeniden zirveye ulaşmak istiyoruz. Bizim için zor bir akşam olacak. Kendi evimizde oynuyoruz ama yine de zor bir maç. Başlangıçta kazanmak çok önemli." dedi.
Fenerbahçe ile yollarını ayıran eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Materazzi, "Emre Belözoğlu'na en iyi dileklerimi sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.