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Giriş Tarihi: 11.6.2021 20:45 Son Güncelleme: 11.6.2021 21:12

Eski İtalyan yıldız Materazzi'den milli takım ve sözleri

Eski İtalyan yıldız Materazzi'den milli takım ve Emre Belözoğlu sözleri

'nin açılış maçında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde İtalyanların eski yıldızı değerlendirmelerde bulundu. Çok zor bir maç olacağının altını çizen Materazzi, ile yollarını ayıran eski takım arkadaşı hakkında da konuştu.

zorlu bir maçla başlıyor. , ile karşılaşıyor. Turnuvanın ev sahibi takımlarından biri olan İtalya'ya konuk olacak olan ay-yıldızlıların hedefi mutlak galibiyet.

Mücadele öncesinde İtalyanların eski efsane futbolcusu değerlendirmelerde bulundu. Materazzi, İnter'den eski takım arkadaşı hakkında da konuştu.

Zor bir maç olacağını ifade eden Materazzi, "İtalya'nın durumu iyi. Takıma inanıyoruz, yeniden zirveye ulaşmak istiyoruz. Bizim için zor bir akşam olacak. Kendi evimizde oynuyoruz ama yine de zor bir maç. Başlangıçta kazanmak çok önemli." dedi.

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ile yollarını ayıran eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Materazzi, "Emre Belözoğlu'na en iyi dileklerimi sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Eski İtalyan yıldız Materazzi'den milli takım ve Emre Belözoğlu sözleri
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