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Giriş Tarihi: 11.6.2021 10:16

, 'yu transfer etmek istiyor

AA
Kocaelispor, Bogdan Stancu'yu transfer etmek istiyor

'in yeni takımlarından 'un teknik asbaşkanı ve transfer komitesi üyesi Mehmet Yaşar, Rumen golcü 'yu transfer etmek istediklerini bildirdi.

Kulüp tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, 'un köklü ve büyük bir camia olduğunu belirterek, taraftarların kendilerinden iyi bir takım oluşturulmasını beklediğini söyledi.

"STANCU'YLA İLGİLENİYORUZ"
Kocaelispor'a yakışan bir kadro oluşturmak için teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yaşar, "Stancu'yla ilgili görüşmelerimiz var. Stancu'yla çalışmak istiyoruz. Maliyetleri uydurabilirsek Kocaelispor'a katmaya çalışacağız. Önemli bir futbolcu, üst ligden bir futbolcu. Üst ligden birkaç futbolcu almamız gerekiyor çünkü rakiplerimiz bu anlamda çok ciddi transferler yapıyor. Onlardan geri kalmamamız gerekiyor. Stancu'yla ilgileniyoruz" diye konuştu.

"BİZİM İSTEDİĞİMİZ FİYATA GELMELİ"
Yaşar, Stancu'nun geçen sene oynadığı maliyete kendilerinin çıkamadığını dile getirerek, "Stancu'nun bizim istediğimiz fiyata gelmesi gerekiyor. Baya yol kat ettik, ufak tefek pürüzler kaldı. Onları da aşabilirsek inşallah kulübe kazandıracağız gibi." ifadesini kullandı.

"STANCU OLURSA DINO'YU ASKIYA ALIRIZ"
Renklerine bağladıkları 'nin transfer süreci hakkında konuşan Yaşar, transfer konusunda çok yönlü ve dikkatli çalıştıklarını söyledi.

Yaşar, Güney Afrikalı santrafor 'yla ilgili Akçay'ın olumlu görüş verdiğini belirterek, "Bir teklif verdik ama Stancu transferini bitirebilirsek Dino transferini askıya alırız. Onun önünde bir de yerli forvetimiz var, Dino en son düşündüğümüz bir futbolcu" değerlendirmesinde bulundu.

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Kocaelispor, Bogdan Stancu'yu transfer etmek istiyor
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