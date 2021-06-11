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Giriş Tarihi: 11.6.2021

Pandemi bahane tavır siyasi!

MEHMET ÖZCAN
Pandemi bahane tavır siyasi!

İtalyanlar’ın KOVİD-19’u bahane ederek vize konusunda politik tavır takındıklarını anlamak zor değildi. Bu nedenle Roma’daki maçta taraftar sayımız gurbetçi ağırlıklı 3 bin civarında olacak

EURO 2020'nin açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda yerini alacak şanslı 23 bin kişiden biriyim. Ancak bu hiç kolay olmadı... Önce 'ya uzun süre onaylanmayan akreditasyonum için birkaç e-mail atmak zorunda kaldım. UEFA sorunu çözüldükten sonra bu kez İtalya Konsolosluğu kılı kırk yarmaya başladı! İtalyanlar'ın pandemiyi bahane ederek vize konusunda siyasi tavır takındıklarını anlamak zor değildi... Uyanık İtalyanlar vize ve bilet konusunda her türlü sıkıntıyı çıkardıkları için taraftar sayımız gurbetçi ağırlıklı 3 bin civarında olacak. Dün sabah 'dan havalanan Roma uçağında da ne yazık ki taraftarımız yoktu.

ÖĞLENE doğru Roma Havalimanı'na iner inmez İngilizce yazılı KOVİD-19 test sonucumuzu İtalyan memurlara ilettik ve 2 günlük Roma maceramız başladı. İlk durak, Milli Takım'ı düşünerek Roma ile özdeşleşen Aşk Çeşmesi idi. Ülkemizden getirdiğimiz madeni bozuk paraları, Türkiye'nin şampiyonluğunu dileyerek 'Piazza di Trevi' olarak bilinen çeşmeye attık.

AKŞAMKİ basın toplantısı öncesinde şehirde havayı solumak adına şehir merkezini gezdim. Dış cephesine Türk bayrağı asıp oteline Avrupa'dan gelecek Türkleri çekmeye çalışanlar gözümüze çarptı. İtalya gibi başkent Roma da pandeminin artçı şokunu turist sayısının azalmasıyla yaşıyor.

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Pandemi bahane tavır siyasi!
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